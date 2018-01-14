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國航、南航也列台灣為「國家」 網友困惑：要抵制嗎？

近日萬豪酒店掀起的「國家」風波越演越烈，不少跨國企業及航空公司紛紛遭到點名，但有眼尖網友發現，國營國航與南航也同樣將台、港、澳列為國家。圖為中國航空。(中時資料照)

友善列印
／綜合整理

中國大陸因不滿美國連鎖飯店「萬豪酒店」（Marriott）將「台、港、澳、藏列為國家」，為此進行一連串獵巫行動，點名達美航空、ZARA、香奈兒等外資企業及24家外國航空公司，掀起陸網友肉搜風波，頻繁進入各大企業網站檢查，沒想到竟有網友發現國營的中國國際航空和中國最大規模的南方航空也都將台、港、澳列為國家，讓大陸網友傻眼喊：「所以國航、南航也要一起抵制嗎？」

萬豪酒店掀起的「國家」風波越演越烈，ZARA、香奈兒（Chanel）、達美航空等跨國企業在遭到點名後，紛紛發出道歉聲明，但卻有眼尖網民發現，「不只外國來的萬豪酒店在國籍問題上犯錯誤，連堂堂中華人民共和國的航空，也在自己的國際版中、英文網頁中將台灣、香港和澳門標註為國家。」

中國國際航空公司（國航）網站。 中國國際航空公司（國航）網站。（圖翻攝自微博）

有網友在微博上附上國航、南航官網截圖，掀起網上熱烈討論，有鑑於不少陸企業對萬豪實施抵制，讓許多網友忍不住問「這可咋辦？抵制萬豪、抵制達美，國航和南航呢？」、「沒辦法，國家（陸政府）也把台港澳的客人（遊客），列為外賓」、「《攜程》（中國最大旅遊網站）的酒店預訂，也把台北香港澳門歸在海外…」。

另外，有網友發現國航在遭到點名後，短短幾小時不到，就將網站上乘客資料欄位修正，將原本「國籍」的欄位改成「所屬國家或地區」，而香港和澳門的選項前，也加上了中國兩個字，成了「中國香港」以及「中國澳門」。

中國南方航空公司（南航）網站。 中國南方航空公司（南航）網站。（圖翻攝自微博）
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