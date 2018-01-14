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宛宛兒遭老人乞討狂催「50塊就好！」 結局神展開…網暴怒

宛宛兒遭老人乞討狂催「50塊就好！」 結局神展開…網暴怒(圖/宛宛兒臉書)

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網路紅人宛宛兒因生性活潑、有話直說的個性深受許多人喜愛。13日她在臉書PO上一段影片，描述與友人外出時，遇到一名老人上前乞討，原先她因為心疼老人家在寒冷的天氣中乞討，於是問了對方要錢的原因，沒想到卻遭對方飆罵髒話，讓她當場傻眼。

昨（13）日宛宛兒在臉書表示，日前和友人外出時，遇到一名戴著漁夫帽、穿長袖條紋POLO衫的老人，當下她因不捨老人家在寒天中討錢，擔心對方可能真的有困難，於是先是詢問：「你要幹嘛？」老人回：「沒有阿，就…就50塊就好了啦，有沒有50塊零錢？」她又問：「你要跟我講你要幹什麼阿。」沒想到對方卻突然態度轉變，直嗆：「阿就沒錢嘛！你就給我嘛！我就沒有錢，你就給我嘛！」

宛宛兒遭老人乞討狂催「50塊就好！」 結局神展開…網暴怒 老人家的態度讓宛宛兒相當傻眼。(圖片／截自影片)

當時，宛宛兒聽了很不高興，心想「是我欠你的嗎？你沒錢關我什麼事」，起初只是擔心老人家在外面受寒，如果對方隨便講一個理由，像是「肚子餓」、「沒錢吃飯」的話，她都會願意給錢。沒想到對方卻死不說為什麼要錢，且態度越來越差，因此宛宛兒就直接拒絕：「沒有，我沒有零錢」，結果老人竟當場翻臉、飆罵：「X你娘咧」，讓她相當傻眼。

對此，引起許多網友砲轟「一堆這樣的人…真心覺得很糟」、「真的是好心沒好報」、「可憐之人必有可恨之處！而且同情心要用在真正需要幫助的人，與其在那邊到處乞討，不如去找個工作來做也比較實在，像他這種人，完全不需要同情，他跟妳要不到錢，絕對會去找下一個」。

(影片取自臉書／宛宛兒)
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