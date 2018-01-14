美實況主CJ遭起底！挖出「辱台14項黑歷史」掀眾怒

2018年01月14日 10:33 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播（影片Twitch截圖）

美籍實況主Cjayride（CJ）日前在Twitch直播台女、港女與3男大玩泡泡浴，戲稱「台女想吃洋腸」、「台女EZ（easy）」等語，歧視言論惹怒網友，更引爆「館長」陳之漢怒火，宣布退出直播平台。風波越滾越大，掀起網友熱烈討論，對此有網友整理出過去他「辱台黑歷史」，狠酸：「他還沒變成馬路上的瀝青，台灣人真的很有禮貌！」

一名網友在《批踢踢實業坊》整理出CJ過去辱台行徑，起底他14項惡行劣跡，揭開這位在台居住超過10年的美籍人氣網紅真面目，時常以「探索台灣」為主題，來醜化、扭曲台灣的風俗民情，宣稱是「台灣文化」，去年6月就曾因惡劣抹黑行為曝光登上媒體版面，引起軒然大波，對此他道歉狡辯自己是用「諷刺手法」點出台灣問題，認為遭到網友「斷章取義」，讓網友看後更是火大。

美籍實況主Cjayride惡劣行徑遭網友挖出。（影／翻攝YOUTUBE/i17）

CJ故意在捷運站內、月台、車廂喝飲料，質疑為何台灣不能喝。（圖／翻攝YOUTUBE/i17）

網友一一列出他過去辱台行徑，包含「吃完小吃後故意將竹籤插進土裡，宣稱是台灣民俗」、「故意把魚丸扔草叢，『沒有垃圾桶，不是我的錯』」、「聲稱找不到垃圾桶，將垃圾扔在捷運站出口，」、「在行人禁止道路上玩滑板自摔後跑去報案」、「未經同意將路人的臉做成訂閱表情」、「捷運上直播偷拍女乘客，與粉絲討論長相、穿著」、「會中文又故意用英文要超商女店員幫忙找保險套」。

另外誇張行徑還有，「機車駕照筆試時直播屢勸不聽被趕出場後，飆罵工作人員」、「玩滑板被身障人士電動輪椅超車，直播比鬼臉嘲笑」、「故意在捷運站內、月台、車廂喝飲料，質疑為何台灣不能喝」、「中正紀念堂禁航區完空拍機被罰60萬元」、「去年辱台被記者採訪，裝傻聽不懂中文，被戳破後拒絕採訪」、「事後惱羞把攝影大哥的臉當表情貼圖，代碼一開始還是fakenews」、「道歉影片嗆假新聞，會說中文，卻對台灣人用英文道歉」。

伴隨著影片證據曝光，掀起網友怒火，紛紛痛批「滾出台灣」、「宮廟8+9都比他守規矩多了」、「這種如果是在新加坡，早就鞭數十驅之國境外了」、「一個外國人可以囂張的這樣，台灣人是太賤還是太善良」、「你可以批評，但是故意搗亂分明就想挑釁」、「越看越氣」。

去年辱台被記者採訪，裝傻聽不懂中文，被戳破後拒絕採訪。（影／翻攝YOUTUBE/i17）