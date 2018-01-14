酸「台女EZ」！他1天召集8000人抵制美實況主：讓他活得更EZ

2018年01月14日 11:35 杜炤佑

美籍直播主Cjayride日前直播台女、港女與洋男玩泡泡浴，刻意酸「台女EZ」引起網友砲轟，昨（13）日更讓成吉思汗健身房創辦人「館長」陳之漢憤而退出Twitch。而網路紅人「老王」也以「讓CJ活得更EZ！」為題成立了「CJ守望相助會」社團，立馬吸引近8000名網友加入。

美籍實況主Cjayride（簡稱CJ）7日直播時，拍攝了「2女3男泡泡浴」引發國外網友留言說台女很容易上床，CJ本人也在直播中以「EZ」等詞彙酸台灣女性，影片曝光後，掀起大批網友論戰。

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播（影片Twitch截圖）

CJ的直播影片一出，成吉思汗健身房創辦人「館長」首先砲轟，認為Twitch放任直播主歧視台灣人，事後Twitch則以只封鎖CJ3天作為處罰，讓館長憤而退出Twitch的直播平台，更霸氣發文表示：「我會讓你們看到台灣人的驕傲！」

館長昨（13）日憤而退出Twitch直播平台。(圖/翻攝自館長臉書)

13日網路紅人「老王」在臉書創立「CJ守望相助團」社團，並表示社團目標是「讓CJ離開台灣活得更EZ」。社團主旨更寫道：「看到CJ就拍照回報，團結守望相助CJ」，並強調「留言不得提及攻擊傷害生命等等，我們是要『保護』CJ！」該社團創立一天就加入近8000名粉絲，連CJ本人都加入了。

老王也在社團內定下PO文規則，希望社員看到CJ可以馬上回報，如「時間、地點、經過」等，讓大家可以「好好保護他！」