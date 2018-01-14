男童搭高空纜車墜落驚險影片曝光 業者推：家長的錯

2018年01月14日 14:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

男童從高空纜車墜落影片（影／騰訊視頻）

許多民眾到了冬天會前往雪地滑雪，近日中國大陸河北一名7歲男童在搭成滑雪場高空纜車時，不幸墜下，墜落前曾懸空緊抓纜車一側，但疑似體力不支，最終摔落在雪地上，所幸當時積雪夠深，男童並無大礙，驚悚畫面全被民眾拍下。而工作人員事後則怪罪家長，引起網友論戰。

綜合陸媒報導，河北張家口一處滑雪場13日發生一起高空墜落意外，從影片可見，滑雪場纜車屬吊椅式，並非封閉式空間，該名7歲男童先是從椅子跌落，接著他用雙手緊緊攀住纜車一角，但由於體力不支，最終從高處墜落，畫面嚇壞在場工作人員及遊客。

男童墜落當時積雪夠深，並無大礙。（圖／翻攝澎派新聞）

根據滑雪場工作人員的說法，當時這名男童身邊並沒有父母跟著，在穿越設施保全視線後，獨自搭上高空纜車，並批評男童父母不負責任，「父母要是在場，肯定不會讓孩子摔落！」

影片曝光後，引起網友議論紛紛，有網友將過錯怪罪家長，「家長到底幹麻去了？」、「家長呢？無論哪個國家保護未成年人的第一責任人都是父母吧？」、「別扯滑雪場，完全是家長的責任，即使纜車有門，孩子小不知道一樣會掉下來」。

但也有網友批評滑雪場員工卸責，「沒有安全措施」、「這本來就應該是保全沒責任心吧？都看不到孩子爬上去了」、「園區指責家長須先檢討自己，纜車區域應要有工作人員負責，引導與阻擋未成年者獨自上車的義務，家長的確有錯，但並不表示可卸責」。