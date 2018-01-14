從對服務生的態度看個性 她主動放生富男友

2018年01月14日 15:37 陳慶餘

有錢就能狗眼看人低嗎？一位女網友日前指出，她在某處看到一篇文章曾經提過「女生如果選對象，先看他對其他人的態度，尤其是服務生」，因為那個就是男友對妳沒有熱情之後，他會對你的態度，讓她相當有感。

該名女網友在《Dcard》發文談到自己的前男友，表示對方家境富裕，交往時對他的態度也很好，平常生活也不會因為有錢而炫富，但是在交往久了之後才發現，對方其實有一點瞧不起人。女網友舉例指出，之前他們在外用餐時若送餐送太慢，前男友會不耐煩並把服務生找來罵，她忍不住幫服務生講話時，沒想到男友卻回她「出來服務人的，一定會被客人罵的啊！反正他們的義務就是讓客人滿意」。

聽到這席話，讓她想起了之前聽過的「服務生理論」，因此她決定與這位富男友分手，「到最後我和他說了分手，為了其他因素也有因為我以上所說的這些點」，女網友強調，在她的觀念之中，做人最重要的就是要會替別人著想「如果對服務生態度都不好，那你覺得這樣的男人，你真的可以和他過一生嗎？」

文章曝光後掀起網友熱議，有網友認同原PO的說法，「通常比較窮或吃過苦的人自然就有同理心了，很明顯的你前男友都沒有，不是父母沒教就是父母也這樣。我覺得你的選擇是對的，早晚的問題」、「同意，沒原因直接對服務生不禮貌大小聲的，在一起久了就會這樣對你」，但也有人認為這種事情沒有對錯，「純粹是價值觀差異罷了」。