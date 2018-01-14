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產婦血崩奇蹟救回！丈夫發誓「血債血還10000C.C」 網淚崩

產婦血崩奇蹟救回！丈夫發誓「血債血還10000C.C」 網淚崩(圖/youtube)

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台大醫院婦產科醫師施景中13日在臉書分享一段故事，1年前他與醫療團隊搶救了一名血崩的產婦，手術期間產婦緊急輸血了10000C.C，相當於2個成年人全身的血量，所幸最後成功救回孕婦與胎兒的性命。而產婦的丈夫經歷了妻子的生死關後，下定決心要「血債血還10000C.C」，並幫助更多的人。

施景中醫師收到的信中提到， 13日不只是小女兒的生日，也是產婦的生日，她現在有擁有這樣的幸福，都要歸功於施景中與台大醫療團隊，「對現在所擁有的生命很感恩，對擁有的醫療資源很感激，對施醫生更是有說不盡的感謝與敬重！」她也說，1年前接收到的10000C.C的血，「我欠的血債，先生仍然持續捐血，希望我受人點滴能湧泉以報！」

產婦血崩奇蹟救回！丈夫發誓「血債血還10000C.C」 網淚崩 產婦的丈夫經歷了妻子的生死關後，下定決心要「血債血還10000C.C」，並幫助更多的人。(圖/youtube)

看完這封信後，施景中在臉書上寫道，「他的善心感動了大家，念念不忘，必有迴響，有一口氣，點一盞燈，有燈就有人，大千世界何其溫暖。」此外，該名產婦的丈夫也與捐血中心一同拍下這段心路歷程，希望把幫助他人的信念傳達下去。

對此，許多網友也紛紛回應「好個血債血償！多點這種懂得感恩的人，社會就會更祥和、更進步」、「每次去捐血都有看到病患先生的影片！真的很感動」、「感動，也感受到善念到傳遞！」、「500cc要捐20次，要連續5～7年，好偉大！」、「善的循環，愛的延續，社會因真誠而美，因你們而好」。

(影片取自youtube／台北捐血中心)
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