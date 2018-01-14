「洋男辱台事件」女主角現身館長實況？老婆勸他不要

2018年01月14日 16:33 陳慶餘

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播（影片截圖）

「洋男辱台事件」風波越演越烈，跳出來開第一槍的「館長」陳之漢昨（13）日宣布退出實況直播平台Twitch，而今天館長在YouTube直播時對網友表示，先前預計要在18號找來洋男事件的女主角來上直播，但是他的老婆及網友都認為不妥，所以決定取消計畫。

CJ改圖嗆館長（翻攝館長臉書）

館長今天在YouTube直播時表示，先前曾經預告要找來Cjayride事件中的女主角來開直播曝光他的惡行惡狀，但除了他的老婆認為此舉不妥外，也有不少網友私訊他要他好好想想，建議他讓女主角利用自己的臉書直播就好。

除了宣布女主角不會在他實況露臉外，館長進一步指出，在他要Twitch給個交代之後，女主角主動聯繫他並且說明事件經過。該名女主角自稱是「台港混血兒」，同時也是一個實況主，因為之前在粉絲見面會中，CJ來幫忙才會認識他，而在他實況中侮辱台女的影片，是對方要她幫忙做效果，當天後來也沒有發生什麼不該發生的事情。

館長強調，在他事後想了很久，發現澄清這件事會影響到很多人，他除了與女主角聊過以外，也與老婆、網友，甚至是記者討論了很久，因此最後決定讓女主角在自己的臉書上直播就好，而不是上他的實況。