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花16萬搭商務艙度假 卻遭臭蟲狠咬上百下讓他超崩潰

花16萬搭商務艙度假 卻遭臭蟲狠咬上百下讓他超崩潰(圖/ 翻攝自影片)

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／綜合報導
格里高利搭乘飛機後，發現自己全身至少被臭蟲叮咬120次至150次。 格里高利搭乘飛機後，發現自己全身至少被臭蟲叮咬120次至150次。(圖/ 翻攝自影片)

花大錢出門玩卻害身體不舒服，那真的是得不償失！英國一名35歲男商人格里高利(Mike Gregory)在跨年假期時，特地花了4千英鎊(約新台幣16.25萬元)搭乘英國航空商務艙前往南非度假，但飛行途中他發現自己被蟲咬到全身都是紅點，癢到他超崩潰。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導，格里高利決定趁跨年假期飛到南非開普敦找妻兒，全家人一起迎接新年。因為飛行時間較長，他決定花4千英鎊(約新台幣16.25萬元)搭乘英國航空的商務艙，他登機不久便沉入夢鄉，但當他醒來時發現手及上半身都有可疑的紅點，疑似被蟲叮咬；事後他推測應該是飛機上有臭蟲，而全身至少被叮了120次至150次。

儘管格里高利馬上向航空公司投訴，認為自己遇到糟糕的搭乘經驗，痛批「完全毀了我的假期」；而英航直到11日才給他回應，表示已在客機上噴灑除蟲劑，還強調沒有收到同機其他乘客投訴，直言他的狀況「極為罕見」。

示意圖。(圖/ 取自達志影像) 示意圖。(圖/ 取自達志影像)

格里高利下飛機後立刻就醫檢查，醫生也證實他身上的紅點是被俗稱臭蟲的床蝨(Bedbugs)叮咬，被叮的人通常在天亮時才會發現皮膚有紅點及癢的感覺。格里高利覺得英航在事發數日後才清潔機艙太遲了，可能造成其他乘客受害。

文章來源：Daily Mail

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