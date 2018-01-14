電競選手是愛吸毒打架的社會渣滓？戰隊HKA控訴遭歧視

2018年01月14日 17:28 陳慶餘

《英雄聯盟》台港澳賽區的職業戰隊HKA（Hong Kong Attitude）近日驚傳租屋糾紛！HKA的母公司「香港電子競技有限公司（HKE）」在臉書上控訴，指出旗下的HKA戰隊被租屋處的管委會刻意刁難，除了在合約談妥生效後，強加多項苛刻條款外，甚至還表示電競選手是一群，「會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓」，認為若讓他們搬入社區，恐會影響房價。

HKE昨（13）日晚間在臉書上發文指出，他們在去年12月幫HKA旗下的8名成員找了位於南港的「華固奧之松」來當宿舍，當時雙方均同意租處並不會作選手訓練之用，而在談妥合約後也付了租金，但在今年1月1日租約開始生效、他們完成了入住前的裝潢與打掃整修後，大廈的業主卻突然強加了多條苛刻、且帶有歧視色彩，並針對電競行業的附例，企圖阻止選手遷入。

添加的條例中，包含了訪客不得留宿、不得多於三人同時使用健身房、強制提高兩成管理費等條例，但「其他單位並未受任何影響」，更誇張的是，對方更在並未知會選手的情況下單方面取消了他們未來進入大廈的權利，當他們聯繫對方時，對方給出的理由竟然是「電競選手是會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓，他們搬入我們社區會影響樓價」。

相關消息曝光後，除了HKE表示會透過法律向對方討公道以外，不少網友更是被管委會的「電競選手是會吸毒打架的社會渣滓，影響房價」的超狂理由給驚呆，紛紛留言表示「想太多，選手才懶得出門怎麼會去打架吸毒」、「宅宅不用吸毒，看看動漫就hen high了」、「好猛的天龍人思維」、「終於知道為甚麼，電競在台灣的發展狀況遠輸於國外了」、「管委會是真的不知道生哥（HKE老闆鐘培生）來歷，找死」。

HKE CEO鍾培生（資料照／HKE提供）

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