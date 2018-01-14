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金髮妹術後上演「失憶」哭找訂婚戒指 男友嚇傻：跟誰？

金髮妹術後上演「失憶」哭找訂婚戒指 男友嚇傻：跟誰？(圖/ 翻攝自影片)

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／綜合報導
艾莉手術後「失憶」的反應，讓男友哭笑不得。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

電影或電視劇常常有主角手術後失憶的情形，沒想到現實生活真的有這種狀況！不久前國外有一名女子艾莉(Ally)接受牙齒手術，但不確定是否因為麻醉藥還沒消退的關係，她突然哭鬧著找她的「訂婚戒指」，讓陪著她的男友驚呆，因為兩人從未談論到結婚的事情，嚇得直問「妳訂婚了？跟誰？」

據《每日郵報》報導，一名金髮女子艾莉日前剛經歷一場牙齒手術，她醒來後臉頰仍腫脹，由此推測麻醉藥並未消退，隨後她突然舉起自己左手打量許久，並露出很擔憂的神情，讓拍攝影片的男性也是她的男友感到好奇，問她「為什麼檢查自己的手」，艾莉模模糊糊地表示「我弄丟我的戒指」。

艾莉弄丟戒指一事讓眾人都很驚訝，馬上有人問她「妳訂婚了嗎」，她想了一下後接著點頭，她的反應嚇壞她的男友，讓他緊張地問「妳訂婚了？跟誰？」，沒想到艾莉對著他直呼「你啊，就是跟你」，然後就開始大哭大鬧，喊著「我弄丟我的訂婚戒指，他們(醫生護士)拿走我的戒指」。

她「失憶」的狀況讓男友哭笑不得，並堅持自己的訂婚戒指被收在某個盒子裡，還跟男友說「你要娶我啊…你是我的男朋友嗎」，男友聽了馬上大笑回應「我是啊」。不過，有許多網友看完艾利的情形，開玩笑地說這應是女友給的暗示，「很可愛的情侶，希望他們最後真的能結婚」、「就是在給男的暗示，怎麼還不懂」。

文章來源：Daily Mail

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