很忙沒空！76歲母好市多滑倒無人慰問 賣場竟用一盒水果打發

2018年01月14日 18:44 邱柏玟

最近有一名女子在臉書上抱怨，日前帶著高齡76歲的母親逛好市多，母親在賣場冷藏區域部分踩到一攤水滑倒，當下沒有員工主動幫忙，事後才致電表示「願意負擔醫療費及送一盒水果禮盒」，但竟強調他們很忙沒空，要她下次去好市多自行領取；賣場離譜的處理方式，讓原PO直呼「在好市多受傷要自求多福」。

今(14)日稍早女子在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文，分享自己見識到好市多面對客人受傷離譜的處理方式。事發時間是在12日下午2點左右，女子帶著76歲的母親逛桃園南崁好市多，當她們逛到販售乳製品的冷藏區域，母親沒注意到地上有一灘水，她眼睜睜看著母親瞬間滑倒，母親痛得站不起來，但當時卻沒有賣場人員主動幫忙。

女子到處尋找工作人員幫忙，她一路喊有人跌倒，但都沒有見到任何員工的身影，她走到肉品區請那邊的員工協助，豈料對方並未理會她。直到過了幾分鐘，賣場護理師才到現場查看母親傷勢，但確認母親能站起來後，居然要女子自行帶母親就醫；女子對此感到疑惑，難道母親在賣場受傷，整間好市多卻沒有任何一個員工要陪同就醫。

後來女子帶著母親去看醫生，過了幾天後，她才接到好市多人員根據會員資料致電詢問母親狀況，卻告訴她「好市多願意負擔醫療費用，跟送一盒水果禮盒，但是我們整個好市多體系的人都很忙沒時間沒空，沒人願意當面致意慰問，等妳下次到南崁好市多來櫃台領一盒水果」。

女子對於好市多這樣打發她，忍不住感嘆「好市多不保證給會員安全的購物環境，會員在好市多受傷要自求多福」，因為假若逛賣場不幸出事，好市多的SOP處理流程就是如此，致電表示沒空但願意負擔醫療費及贈送一盒水果禮盒。她最後也表示，如果好市多沒錯就不會主動表示願意賠償，既然坦承疏失了，面對錯誤處理的方式，「真是貽笑大方」。

許多網友看到好市多用這種方式處理會員受傷的狀況，紛紛感到訝異並建議原PO提告，「處理方式很差勁」、「蒐集好證據跟驗傷單就提告，下次一定要叫救護車，警察來比較有辦法蒐證」、「危機處理能力真的不足，希望此文有效反應，因為如果是摔到頭部或脊椎，就不是幾百塊的問題」；有人則提出自己在其他好市多看到的狀況，「上次看到員工指著地上有水，立刻叫人處理拖一下，這才是防範意外的好員工」。

一名女子在臉書抱怨好市多面對客人受傷的處理方式太誇張，讓她感嘆以後逛賣場若受傷要「自求多福」。(圖/ 翻攝自臉書《COSTCO好市多消費經驗分享區》)