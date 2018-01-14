2018年01月14日 19:14 陳慶餘

拒絕電競選手搬進社區 住戶：不知道怎麼教小孩（合成圖／GoogleMap／shutterstock）

《英雄聯盟》職業戰隊HKA昨（13）日傳出租屋糾紛，HKA昨日透過母公司HKE的粉專控訴，在為旗下選手找宿舍時已經與大樓業主談妥合約，連錢都已經付了，但對方卻在事後單方面增加各種不合理條款來限制他們，接著還指控電競選手是「會吸毒、打架生事和令大廈治安轉壞的社會渣滓」，認為若是讓他們搬進來住，他們會不知道要怎麼教小孩，也會害得他們房價受到影響。

在租屋糾紛爆發一天後，HKA的領隊在個人臉書上發文指出，為了這次的宿舍事件，他們跟社區民眾還有管理委員會鬧得很兇，但對方除了關閉溝通管道外，還一直強烈的要求他們不要住到社區之中，並提出四個關鍵理由：

一、住戶對於戰隊小朋友要搬進去居住，他們會不知道如何跟他們家孩子交代。

二、住戶希望社區是只有一家人居住，而不要有非家庭的人。

三、住戶白天上班已經很辛苦了，不希望下班後回到家還要面對不認識的人，這樣他們壓力很大。

四、這房子是住戶辛苦賺錢買來的，擔心選手住進去會影響房價。

HKA的領隊進一步指出，撇開這四個感覺像是在狡辯的理由不談，半年前代表台港澳賽區參加世界賽的隊伍，現在竟然連在台北找個地方住，都得要受到民眾打壓，除了相當諷刺和令人傷心外，他也對台灣社會的病態感到相當遺憾。

領隊貼文曝光後，引起不少網友熱議，「不知道怎麼跟孩子交代 XDDD自己不會教怪別人哦XDDD」、「講真的你不接受這行業，一開始買屋簽合約直接拒絕啊，又不是要搬進去了才突然知道是什麼人要住」、「房子不是買來住的是買來增值的，鬼島知道了嗎」、「台灣小孩真的很衰小，動不動都要出來出來拯救父母」、「不會教就戴套阿，不然剁阿 ！自己爽完還要別人教？」、「一群病態的居民，怎麼教小孩還要看鄰居，要父母做啥？」

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