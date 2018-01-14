超勵志！黑壯妹遭嫌棄怒減35公斤 秒變性感俏護士

2018年01月14日 21:27 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

倩倩從學生時期就是肉肉的，直到被分配至醫院實習後，被冷言冷語嘲笑身材，她才下定決心減肥。(圖/ 翻攝自微博)

時常聽到有人說「胖子都是潛力股」，因為當他們瘦下來說不定都不同凡響。大陸最近流行分享自己18歲的照片，沒想到意外發現有一名俏護士倩倩以前可是90公斤的女壯漢，被當時男友嫌棄，還被主管質疑「那麼胖穿得下護士裝嗎」，激起她減肥的意志，成功甩掉35公斤，瞬間從普妹變女神！

綜合陸媒報導，今年23歲的倩倩是浙江一名護士，元旦假期時她用「義蓬一枝花」分享自己18歲的照片，和現在有著前凸後翹身材的她截然不同，照片中看到壯碩又厚實的身軀，皮膚看起來格外黝黑，還有雙下巴；倩倩說2013年18歲的她正在讀書階段，身高164公分，卻有90公斤，每天都吃6餐才會飽，食量相當驚人。

倩倩表示當時又黑又胖，但不知道為什麼還是交到了男朋友，有另一伴更不在乎體重，反倒讓體重加速飆升；直到她到醫院實習後，腦中浮現「護士裝穿得進去嗎？最大尺碼也不行」的想法，還曾經被別人嘲笑「這麼胖這麼黑，門診是醫院門面，病人看見會不會不舒服」，讓她下定決心減肥給那些人看。

倩倩靠著堅持每天運動，最後狠甩35公斤，成功從普妹變女神。(圖/ 翻攝自微博)

靠著每天做100次開合跳、30個深蹲、20次高抬腿，再做30個深蹲加平板支撐，偶爾也會跑步，無論如何，倩倩都堅持天天運動，讓她一度最輕瘦到55公斤；女生減肥最擔心的不外乎是胸部縮水，沒想到倩倩瘦了，仍擁有「超雄偉」雙峰，羨煞不少人。

瘦身後的倩倩，不僅能穿下護士服，還成為一名俏護士，吸引不少男人追求，連以前甩掉她的前男友都回來找她，但她也直接拒絕對方了。有許多網友看完倩倩的故事都直呼超驚人，紛紛誇讚她的毅力，「超級勵志」、「胖子都是潛力股」、「其實努力一把真的可以的」、「真棒！我也是被前男友嫌棄，才想努力變好」。