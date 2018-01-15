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「哈洋X又怎樣？」美實況主辱台女惹議 陳沂轟：館長雙重標準

「哈洋X又怎樣？」美實況主辱台女惹議 陳沂轟：館長雙重標準(圖/陳沂/館長臉書)

友善列印

美籍直播主Cjayride（簡稱CJ）日前在直播中酸「台女很EZ」引發爭議，不僅被「館長」陳之漢砲轟，網路紅人「老王」也建立社團表示要「好好保護CJ」。但先前曾與館長隔空互嗆的活動主持人陳沂，昨（14）日發文表示，自己曾被館長和館粉用「破麻」和「下流吃香蕉」的方式羞辱，直批館長是「雙重標準」。

陳沂在臉書PO文表示，先前因為妙禪爭議槓上館長，結果「引來很多館粉在我的動態下面貼這張圖，直接說我是『破麻』。又或者是館長本人也在講我的直播當中，用色情下流的方式吃香蕉羞辱我。」

「哈洋X又怎樣？」美實況主辱台女惹議 陳沂轟：館長雙重標準 陳沂說，自己反對對特定族群的歧視，也不認同Cjayride的行為，但身體性自主權是自己的。(圖/翻攝自陳沂臉書)

陳沂說，自己反對對特定族群的歧視，也不認同Cjayride的行為，但身體性自主權是自己的，「要對誰EZ那是我們的自由，就算真的哈洋屌又怎樣，到底有什麼問題？對帥的我都很EZ啊，我只確定看到館長那樣我很impossible而已，不是hard，是impossible!!!」

對於館長批CJ一事，陳沂說：「館長和他的粉絲對於CJ的行為義憤填膺，但卻極盡所能侮辱我身為女性的身分，這不就是雙重標準嗎？還是說只許台灣人自己說台女EZ、ㄈㄈ尺、破麻，卻不許外國人說呢？受教了，呵呵。」

事後陳沂又PO出館粉用漫畫侮辱她的插畫，並表示網友多次在館長的貼文下方PO出這張圖，館長卻置之不理，「這難道會是一個在乎女性被羞辱的人所能忍受的？」、「這樣的人好意思說為了台灣女性發聲，自打嘴巴」，更說「我真的很感謝館長和館長的粉絲，如此認真示範什麼叫做羞辱女性，謝謝。」

「哈洋X又怎樣？」美實況主辱台女惹議 陳沂轟：館長雙重標準 美實況主CJ因污辱台女引發爭議。(圖/爆料公社)
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