辱台美籍實況主深夜道歉了 堅稱「EZ不是針對台女」

2018年01月15日 08:32 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

美籍實況主CJayride道歉影片。（影／翻攝YOUTUBE/CJayride）（影片如遭移除請見諒）

美籍實況主CJayride（CJ）日前在Twitch直播台女、港女與3男大玩泡泡浴，戲稱「台女想吃洋腸」、「台女EZ（easy）」等歧視言語惹怒網友，同時引爆「館長」陳之漢怒火，宣布退出直播平台，風波越演越烈。15日深夜CJ在YouTube頻道上發布道歉影片，堅稱「EZ」一詞並非指「台灣女生很容易」，而是Twitch的佩佩蛙貼圖。

CJ昨日深夜表示11年前跟著教授來到台灣，覺得這裡環境不錯、且治安良好，畢業後陸陸續續來台灣旅遊幾次後，決定在台北定居，並說自己過去在美國惠普企業（HP）工作，但搬來台灣後卻不知道能做什麼，也不想要教英文，所以才打算以直播方式介紹他在台灣的生活，「實況的內容有的時候是在做節目效果，讓觀眾都看得很開心我覺得就夠了」。

CJayride表示「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾」。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride）

「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾。我知道有的人會看不懂、聽不懂我的直播，所以我要解釋我的意向不是不好的。我其實介紹台灣很開心，對不起冒犯到大家，我愛台灣、我愛住台北，要不然我怎麼會一直回來。」CJ強調，不要透過網路上剪輯的片段下結論，「我從來沒有說過『台灣女生很容易』，我當然知道台灣女生不是這樣。」

他說，有使用Twitch平台的外國網友一定知道，當打下「EZ」時，有下載bttv外掛程式聊天室的人，就會看到一個「帶著墨鏡的青蛙圖」（佩佩蛙），他解釋：「我不是針對女生所說的，也不是英文單字easy，看完當天完整影片就可以知道我從來沒有說台灣女生很容易。我知道大家很生氣，對不起冒犯到各位了。」

CJayride最後向觀眾道歉，但仍有許多網友不買單。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride）

道歉影片曝光後，引起網友議論紛紛，有不少網友不買單，直呼「滾出台灣」、「反正我看他就是先道歉，過陣子看沒事了再繼續侮辱台灣人，然後再道歉」、「誠意在哪裡？」、「這是故意拍給外國粉絲製造種族對立嗎？」

但也有網友力挺CJ，認為問心無愧不需要道歉，「如果你被禁止的原因只是EZ表情，這似乎是一個過度反應，你不需要道歉，但如果你真的做錯了，你就必須道歉」、「Twitch和台灣人也要道歉」、「台灣人=種族主義」。