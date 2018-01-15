 ;

辱台美籍實況主深夜道歉了 堅稱「EZ不是針對台女」

辱台美籍實況主深夜道歉了 堅稱「EZ不是針對台女」（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride ）

友善列印
／綜合整理
美籍實況主CJayride道歉影片。（影／翻攝YOUTUBE/CJayride）（影片如遭移除請見諒）

美籍實況主CJayride（CJ）日前在Twitch直播台女、港女與3男大玩泡泡浴，戲稱「台女想吃洋腸」、「台女EZ（easy）」等歧視言語惹怒網友，同時引爆「館長」陳之漢怒火，宣布退出直播平台，風波越演越烈。15日深夜CJ在YouTube頻道上發布道歉影片，堅稱「EZ」一詞並非指「台灣女生很容易」，而是Twitch的佩佩蛙貼圖。

CJ昨日深夜表示11年前跟著教授來到台灣，覺得這裡環境不錯、且治安良好，畢業後陸陸續續來台灣旅遊幾次後，決定在台北定居，並說自己過去在美國惠普企業（HP）工作，但搬來台灣後卻不知道能做什麼，也不想要教英文，所以才打算以直播方式介紹他在台灣的生活，「實況的內容有的時候是在做節目效果，讓觀眾都看得很開心我覺得就夠了」。

CJayride表示「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾」。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride） CJayride表示「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾」。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride）

「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾。我知道有的人會看不懂、聽不懂我的直播，所以我要解釋我的意向不是不好的。我其實介紹台灣很開心，對不起冒犯到大家，我愛台灣、我愛住台北，要不然我怎麼會一直回來。」CJ強調，不要透過網路上剪輯的片段下結論，「我從來沒有說過『台灣女生很容易』，我當然知道台灣女生不是這樣。」

他說，有使用Twitch平台的外國網友一定知道，當打下「EZ」時，有下載bttv外掛程式聊天室的人，就會看到一個「帶著墨鏡的青蛙圖」（佩佩蛙），他解釋：「我不是針對女生所說的，也不是英文單字easy，看完當天完整影片就可以知道我從來沒有說台灣女生很容易。我知道大家很生氣，對不起冒犯到各位了。」

CJayride最後向觀眾道歉，但仍有許多網友不買單。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride） CJayride最後向觀眾道歉，但仍有許多網友不買單。（圖／翻攝YOUTUBE/CJayride）

道歉影片曝光後，引起網友議論紛紛，有不少網友不買單，直呼「滾出台灣」、「反正我看他就是先道歉，過陣子看沒事了再繼續侮辱台灣人，然後再道歉」、「誠意在哪裡？」、「這是故意拍給外國粉絲製造種族對立嗎？」

但也有網友力挺CJ，認為問心無愧不需要道歉，「如果你被禁止的原因只是EZ表情，這似乎是一個過度反應，你不需要道歉，但如果你真的做錯了，你就必須道歉」、「Twitch和台灣人也要道歉」、「台灣人=種族主義」。

「哈洋X又怎樣？」美實況主辱... 高級超市驚見貴婦爽用「推車載...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。