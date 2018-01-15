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台灣空姐獲讚「千年一遇美女」 全家神基因曝光

台灣空姐獲讚「千年一遇美女」 全家神基因曝光（圖／翻攝Rita Kao臉書）

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／綜合整理

「最美虎妞」虎航空姐高鈺雯（Rita Kao）氣質不凡，亮眼外型引起日本網站關注，被形容是「千年一遇的美女」，近日有網友翻出全家福照，其弟弟還是從空軍軍官學校畢業，正在接受飛行員受訓，燦爛帥氣笑容迷倒不少網友，直呼：「全家都基因都太強大了！」

台灣空姐超正 被讚「千年一遇美女」

現年26歲的高鈺雯(Rita Kao)，畢業於東吳大學中文系，一頭飄逸長髮以及清新脫俗的氣質，在求學時期就是校園高人氣正妹。

外界原以為她在畢業後會進軍演藝圈發展，但嚮往天空的她卻進入了航空業，先是在復興航空服務，接著落腳虎航，因而被封為「最美虎妞」。日本網站《SORA NEWS 24》甚至對她外表感到驚艷，將其譽為「千年一遇的美女」。

高鈺雯時常在臉書上分享生活點滴以及曬出與家人合照，Instagram粉絲高達10萬人，其中有網友發現其弟弟同樣遺傳到高顏值，一家神基因讓不少網友相當羨慕。

綜合媒體報導，高鈺雯弟弟畢業於空軍軍官學校，目前在台東接受飛行員訓練，照片曝光後讓不少網友紛紛大讚「基因真好，姐弟顏值超高」、「一家顏值爆表欸」、「台東是戰鬥組嗎？F5E/F5F」。

高鈺雯高顏值弟弟曝光。（圖／翻攝Rita Kao臉書） 高鈺雯高顏值弟弟曝光。（圖／翻攝Rita Kao臉書）
高鈺雯一家人曝光。（圖／翻攝Rita Kao臉書） 高鈺雯一家人曝光。（圖／翻攝Rita Kao臉書）
正妹傳送門＿Rita Kao臉書
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