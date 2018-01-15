房東向海蟑螂討屋遭痛毆 兇狠飛踢狂刺畫面曝光

2018年01月15日 11:15 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

女房東遭竹聯幫飛踢狂刺畫面曝光。（影／爆料公社）

大白天在街上毆人？台北市一名高姓女房東日前控訴二房東佔屋不還，主動找上門討房，沒想到卻在大街上遭一名男子痛打，男子還拿出刀往女房東臉及眼睛狂刺，畫面全被監視器拍下，讓女房東憤而揚言控告對方殺人未遂！

高姓女房東事後將畫面放上臉書《爆料公社》，可見女房東當時拿起手機準備拍下黑衣男子惡行，沒想到黑衣男竟出手要將手機拍掉，女房東為了防身，從包包裡拿出防狼噴霧對著男子狂噴，男子一氣之下也對著女房東揮拳飛踢，將她逼到牆角狂毆，甚至還從身上拿出摺疊刀，對著女房東臉上狂刺，就連鄰居上前制止也無效，讓女房東氣憤寫下「我再次提告殺人未遂， 路邊店家的監視錄影器跟鄰居已經作證他有拿刀刺我眼睛跟臉部。」

綜合媒體報導，高姓女房東日前當人頭承租位於北市東區的台鐵舊宿舍，但實際上收錢的都是許姓二房東，去年底發現許男根本沒繳房租，害她欠下百萬元債務，於本月10日前往討債，結果卻遭人痛打。

高女向警方供稱，當時有名女子從租屋處走出來，她主動上前詢問，沒想到竟被設局，女子突然對著電話喊「你們快出來！」接著就衝出自稱竹聯幫的男子與同夥對她拳打腳踢，待警方到場後將雙方共三人帶回警局。

影片曝光後，讓不少網友驚呼「好誇張」、「再怎樣怎可痛毆女子？流氓混到打女人...也太鳥了」、「女孩子自已安全最重要」、「下次改拿殺蟲劑」、「藍色衣服是跑來當裁判？」、「原PO被騙結果等於出資加當人頭，最後原PO在原產權屋主、房客之間兩邊不是人，海蟑螂兩邊都拿賺飽飽」。