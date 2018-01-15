住進男友家「想補貼水電費」 媽罵她傻：睡免費還拿錢！

2018年01月15日 12:03 杜炤佑

結婚前搬進男友家好嗎？日前一名女網友在臉書發文表示，自己準備過年後搬進男友的家，於是想要幫忙出一點水電或是伙食費，沒想到這想法卻被媽媽狂念一番，還說「給人家睡不用錢了，還要拿錢出去」，讓她無奈地說：「我的想法真的錯了嗎？」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己與男友遠距離戀愛2年多，1個月只能見面1次，於是決定過年後就要搬進男友家，而她想說畢竟住進別人家，所以想要「幫忙出一點水電、伙食費」，沒想到竟被媽媽罵太傻，「給人家睡不用錢了還要拿錢出去！」等語，還說之前原PO哥哥的前女友住進來時，也沒拿錢出來。

對此，其他網友則建議原PO「第一次見面帶禮物，之後幫忙做家事就好」、「幫忙做個家事，其他不重要」、「應該論及婚嫁，我覺得對方父母應該對妳有好感，所以只要相處融洽，應該不會跟錢有無太大的關係，如果對方真的開口，那您應該要思考一下，您在他們的心中的想法是什麼？」、「當然不用……將來又不一定會結婚」。

還有網友認為結婚前搬進去並不好，「周遭很多女孩，很早就搬進男友家，被說的很難聽，也不被尊重」、「還沒結婚住到男友家...這其實不好，可以搬出來一起租房子，但絕對不要住進人家家裡」、「我親戚就是有女孩子住他們家，到處跟人家說那女的很不要臉什麼的，還會瞪她，真心覺得很恐怖」、「聽媽媽的話，妳才會幸福」。