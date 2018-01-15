過年大掃除掀開床底 看到這一幕大家都不想面對！

2018年01月15日 15:02 邱柏玟

每年過年前，大部分家庭都會進行大掃除，除舊布新。最近有一名男子在網路上分享打掃時看到的驚人畫面，他掀開床底發現不只有超厚的灰塵，還有一堆有的沒有的雜物，讓他哭喊「不想面對」；這一幕讓許多網友大開眼界，有人更直呼「起碼10年沒打掃」。

13日有一名男網友在臉書社團分享，提到最近家中大掃除，他表示「床底下應該很多人都不想面對」，因為大多數人平日不會清理床底，容易造成灰塵堆積；結果男網友掀起床板一看，儘管地板是白色磁磚也被厚厚的灰塵染成灰色，還有一堆用過的衛生紙、玩具等，髒亂程度簡直「慘不忍睹」。

男子床底下「戰績豐厚」的照片，讓網友看不下去，紛紛留言感嘆，「這樣能住我真的佩服」、「有點誇張」、「這起碼10年」、「我…輸了，我床底下十年沒清也沒這麼髒」、「我們家六年翻開第一次也只有大概1/10的量，這大贏啊」、「不看標題我以為你去掃墓」、「你的房間是沙塵暴過境嗎」。

有部分網友則慶幸自己平時有維持家庭環境整潔，「我每天都在面對床底下，不用大掃除才面對」、「固定一段時間就要掃，沒辦法撐一整年」、「不是每次打掃房間一定會清理的嗎」、「我1、2個月沒清，就渾身癢了」、「我有潔癖這狀況我無法」。

男子掀開床底，發現佈滿厚厚一層灰塵，還有一堆垃圾雜物，讓他超不想面對。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)