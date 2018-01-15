挺CJ！外國網友反批台人歧視 嗆台灣是「亞洲屎坑」

2018年01月15日 15:32 陳慶餘

美籍實況主Cjayride（CJ）辱台事件持續延燒，逼得他在今（15）日凌晨於YouTube發表道歉影片，在影片中，CJ強調自己多年前從美國來念書，之後不想教英文才會去開實況，而在近日造成風波的事件中，他絕對沒有任何歧視的意思，不過對於他的道歉，不少台灣網友仍相當不領情，認為他毫無誠意，但也有來自國外的網友力挺CJ，更反嗆台灣人才在歧視白人，並指台灣根本就是「亞洲的屎坑（shithole）」。

「實況的內容有的時候是在做節目效果，讓觀眾都看得很開心我覺得就夠了」，CJ在道歉影片中指出，自己只是想介紹他在台灣的生活，「有的實況內容很誇張，是因為我在娛樂觀眾。我知道有的人會看不懂、聽不懂我的直播，所以我要解釋我的意向不是不好的。」

CJ進一步指出，若有使用Twitch都會知道，當你在聊天室打出「EZ」時，有下載bttv外掛程式的人就會看到一個「帶著墨鏡的青蛙圖」（Pepe frog，佩佩蛙）圖片，而他的所說的「EZ」指的是這個，而不是針對台灣女生。

影片推出後，不少力挺CJ的國外網友也紛紛留言反批台灣網友，並指出台灣人這種行為根本就是在獵巫，更有偏激的網友引用美國總統川普形容非洲國家是「屎坑」的言論來批評台灣，認為台灣人自己本身就有種族歧視，並反過來要求台灣人和TWITCH應該才是要向CJ道歉。

CJ表示，他說的EZ是這個表情符號，而不是在說台女（影片截圖）