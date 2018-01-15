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泡在實驗室10年！女博士遭騙「變成通緝犯」 急匯390萬還道謝

泡在實驗室10年！女博士遭騙「變成通緝犯」 急匯390萬還道謝(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

太傻了！大陸廣州醫科大學一名29歲女博士因10年來都待在實驗室裡，除了平時沒在看新聞以外，連微信好友圈都關閉，過著「與世隔絕」的日子。日前女博士接到一通自稱是警方的電話，指控她涉嫌洗錢遭到通緝，並要求她進行匯款調查，不料最後遭騙走人民幣85萬元（約390萬元台幣）。

據陸媒報導，女博士在6日接到一通自稱警方的電話，聲稱她在北京開的銀行帳戶涉嫌洗錢，需要接受調查，並將電話轉給了一名自稱是北京市公安局的工作人員，「如果不是妳，說明妳的個人信息已洩漏，妳要找回所有的銀行卡和密碼。」

報導提到，該位自稱是北京市公安局工作人員的男子，要女博士單獨一人到賓館開房，並且詢問有無傳真機。由於賓館沒有傳真機，所以女博士便遵循男子的指示，在電腦輸入一個IP地址，然後連結到「國家案件資料庫」，裡面有「凍結管收執行命令」和「刑事拘捕令」，且上方還有女博士的真實名字與身分證字號，因此讓女博士相信自己真的遭到通緝。

後來女博士接到一個自稱是「高科長」的電話，要她將錢分別匯到4個「國家帳戶」接受調查，並說調查結束後會還給她。等到女博士匯錢後，一名假冒的女檢察官向她拿了不在場證明和財力證明，兩人還加QQ聯繫，女博士還不停向對方道謝。

最後女博士向親友借了錢，總共匯了85萬元人民幣（約390萬元台幣）給對方，直到11日要再匯最後一筆25萬元時，發現聯繫不上對方，才驚覺自己受騙，連忙報警。

女博士說，自己曾入選2017年博士後創新人才支持計劃中的300人之一，但這10年來都泡在實驗室裡，生活圈很小、社會經驗少，且將對外的訊息都封閉，把自己變成一個書呆子才會被騙。

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