2018年01月15日 15:59 綜合整理

感謝粉絲們熱情參與！超可愛的櫻桃小丸子限量好禮大方送，現在只要到「挖新鮮」粉絲專頁按讚，就有機會抽到櫻桃小丸子保溫袋一個。喜愛小丸子的您千萬別錯過喔！

活動時間：2018.01.15 16:10-2018.01.18 12：00

活動獎品：櫻桃小丸子保溫袋46個

活動方式：

步驟一：成為「挖新鮮」粉絲

步驟二：截圖

截取已按「挖新鮮」讚圖片，並上傳到臉書活動頁面，即完成抽獎活動步驟。

卡哇伊小丸子來了！動動手指 櫻桃小丸子限量好禮大方送給您

完成以上二個步驟就有機會獲得櫻桃小丸子保溫袋一個喔！

活動截止後，會從本活動頁面中隨機抽出46位幸運的粉絲，獲得櫻桃小丸子保溫袋一個。

活動得獎公布：2018.01.18 14：00 公布得獎名單→務必回來觀看結果噢!!

領獎時間：2018.01.19-2018.02.02 上午九點到下午四點

【注意事項】

1.活動所贈送的書本為隨機挑選，無法指定。

3.領獎方式為親領，請以身分證為憑

4.得獎者請在領獎前來信範例私訊至挖新鮮粉絲團，未回覆資料者視同棄權。

5.親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1F警衛撥打分機2670找許小姐領取。並攜帶：身分證正本及雙證件。領取時間週一到週五的上午九點到下午四點。

6.主辦單位有權修改、暫停、取消活動。