綜合整理
感謝粉絲們熱情參與！超可愛的櫻桃小丸子限量好禮大方送，現在只要到「挖新鮮」粉絲專頁按讚，就有機會抽到櫻桃小丸子保溫袋一個。喜愛小丸子的您千萬別錯過喔！
活動時間：2018.01.15 16:10-2018.01.18 12：00
活動獎品：櫻桃小丸子保溫袋46個
活動方式：
步驟一：成為「挖新鮮」粉絲
步驟二：截圖
截取已按「挖新鮮」讚圖片，並上傳到臉書活動頁面，即完成抽獎活動步驟。
卡哇伊小丸子來了！動動手指 櫻桃小丸子限量好禮大方送給您
完成以上二個步驟就有機會獲得櫻桃小丸子保溫袋一個喔！
活動截止後，會從本活動頁面中隨機抽出46位幸運的粉絲，獲得櫻桃小丸子保溫袋一個。
活動得獎公布：2018.01.18 14：00 公布得獎名單→務必回來觀看結果噢!!
領獎時間：2018.01.19-2018.02.02 上午九點到下午四點
【注意事項】
1.活動所贈送的書本為隨機挑選，無法指定。
3.領獎方式為親領，請以身分證為憑
4.得獎者請在領獎前來信範例私訊至挖新鮮粉絲團，未回覆資料者視同棄權。
5.親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1F警衛撥打分機2670找許小姐領取。並攜帶：身分證正本及雙證件。領取時間週一到週五的上午九點到下午四點。
6.主辦單位有權修改、暫停、取消活動。