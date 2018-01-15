群交趴色影師下周面臨羈押 臉書吐露心聲：沒對不起誰

2018年01月15日 16:35 邱柏玟

穆川申在臉書粉專上寫下2700字心聲，並直言「沒有對不起誰」。(圖/ 翻攝自臉書《穆川申，Mu》)

不久前驚動社會的「6女戰7男群交趴」事件，讓主辦活動的攝影師穆川申(松山西口前)引起熱議，甚至有許多民眾質疑他是變相賣淫仲介。今日穆川申在他的臉書粉絲專頁發文，寫下2700字心聲，提到自己可能最快下周會被羈押，對於這次的事件他認為，「沒有對不起誰，唯一只有尚未交件的婚禮新人」。

群交趴風波讓檢警介入調查，活動負責人穆川申也頻頻接受傳喚、到案說明及接到聲押通知，他告訴大家自己最快可能在下個星期就被羈押，但對於以「松山西口前」專注於情色攝影，引爆一連串的新聞報導，他直言「我沒有對不起誰」，認為自己只有對先前接案的婚攝客戶感到抱歉；他更感謝在事情爆發後，僅有一對新人退訂，除此之外都給予他鼓勵並表示會繼續支持他。

穆川申用2700字告訴大家近況，並感謝持續替他打氣的客戶及粉絲們，他本以為事件爆發後會收到排山倒海的謾罵，「意外地，我收到比討厭與反對更多三倍以上支持的人們」；他也向眾人宣告不會放棄情色攝影這塊，「我不可能放棄松山西口前，誰來都一樣。夢想之所以稱作於夢想，代表它一定得付出一定程度的代價。就像即將暫時被消失的自己」，並希望各位能原諒他。

他也提到，若他被羈押後，還未收到婚攝照片的客戶還得等等，因為他不想隨意了事交件，「我不能因為想趕快交件，偷懶摸魚趕時間就隨便處理每個我的新人一輩子只有一次的婚禮」，請客戶原諒剛好被媒體及檢警「像蚊子叮著」的他。

儘管穆川申主辦群交趴引起爭議，但仍有許多網友留言表示支持。(圖/ 翻攝自臉書《穆川申，Mu》)

穆川申臉書全文：

【重要公告，我絕對不可能放掉松山西口前】

難得這時間還未在睡眠裡面，

因為這兩三週以來，我經歷了一些，

我想剛好在此時，是說點話的時間。

看一下這專頁，

大概有半年時間沒有好好說些話了，

這次大概有兩件半的事情，

很多事情包括離我很近或家人都不一定知道的事情，

因為我不習慣讓人擔心，

所以拖到現在。

壹，

應該大部份的人都知道，

這陣子的事情，

莫名其妙地上了各大Facebook社團，然後各家電視新聞，談話性節目，蘋果日報的頭版頭⋯到後面三分之一，

我開始經歷傳喚，到案說明，到聲押通知，

不過放心，最快也是要下週才得以執行暫時的羈押。

我沒有對不起誰，

唯一只有尚未交件的婚禮新人。

這次事件之後， 我將新人分成兩類，

一是還沒拍但因為這次事件跟我退訂的新人(其實只有一對:)

另一是還沒拍攝，卻不斷給我加油支持的新人，

和我這將近十年拍過每對加起來都生了將進一百個小小孩的新人，

不斷湧進來訊息裡的打氣留言，

我感謝，也對不起，

放心我很快就回來了。

只是很抱歉這些日子應該交件的新人們，

我真的對不起，

對於婚禮攝影，

如果羈押，

基本上二月中之後的新人不受影響，

而對於還未交件的新人，

請相信我這陣子完全每天的睜開眼就是在電腦前整理照片，

說真的如果要我很快交件，

我一天就可以完成所有，

但那不是我，

我不能因為想趕快交件，

而偷懶摸魚趕時間就隨便處理每個我的新人一輩子只有一次的婚禮，

所以對不起，

請原諒剛好遇上這被媒體與檢警像蚊子叮著的我。

第二點是原本在今年一月一號的元旦就要發佈的事，

關於2018年開始於婚禮記錄的調整，

也就是從2018年開始，

我的婚禮記錄只接兩種：

1. 只接婚禮[迎娶]記錄，

不接[訂婚]儀式。

2. 宴客部份只接流水席(或活動中心)

不再接[餐廳宴客]。

（以上除了發布之前原本就詢問的新人，與我所有拍過的新人認識的朋人不包含在內）

在去年就決定做這調整的原因在於，

因為訂婚是婚禮的第一程序，

許多新娘的家人因為想著終究的訂婚，

還不算真正的分開，

總想著，反正還有一次迎娶，

所有心裡面不捨釋放的情感，

妳的父母兄弟姊妹總是在迎娶當天才發現，

原來妳真的要離開這個家了，

原來妳嫁出去是真的，

所有眼淚情感才得以在當下一擁而出，

而很巧的這是我拿手捕捉的畫面，

也我剛好不是一個因為錢什麼都接的人

在婚禮裡頭 ，我喜歡收集情感濃烈的部分。

而關於餐廳宴客的部分，

我認為所有一切都是做出來的，

餐廳的音樂一成不變，

妳一輩子一次的婚禮，

在餐廳的所有主持人服務人員之中，

對他們而言，

妳們的婚禮只是他們工作的其中一個下午或一個晚宴的工作，

那些橋段，那些花朵燈光都是經過彩排，

妳知道嗎，

真正的情感是不用經過彩排的，

也許我說出這想法即將被許多婚禮行業會惹來殺身之禍(咦！

但我也真的看過真的將新人當成自己家人的婚禮工作人，

他們在感動的時候一起拭淚，

就像我每次拍攝當下太過執著捕捉眼淚，

而在事後工作室電腦前修圖的時候，

當看見照片想起當時的聲音畫面一切，

而眼眶泛淚，一樣的意思。

真正那樣的情感，有！

但大概也只佔百分之五。

所以結論我承認還是我的錯，

我只是看膩了這些，

所以我選擇只拍不太有太多經過安排好的婚禮。

說真的我承認我不是一個擅長拍攝好看照片的人，

我只是很注重觀察每個連繫在一起的親情情感而已。

未來在減量婚禮之後的其餘時間，

就是我還沒說完第二點，

我現在就可以告訴各位，

我不可能放棄松山西口前，

誰來都一樣。

夢想之所以稱作於夢想，

代表它一定得付出一定程度的代價。

就像即將暫時被消失的自己，

請各位原諒我。

最後是關於兩點之後最後半點的想法，

是補充說明：

最近我在於婚禮照片的色調調整上面改變了一些方式，

以前總是拘泥在顏色色溫方面的調整，

但是到近期，

我開始追求當我眼睛透過相機觀景窗記錄當時當下的顏色，

當時所有現場有光的線條，照射在妳們身上，臉上，

當時妳記住的溫度，

天花板的燈給的色溫 ，陽光給的橙色，

而不再試圖琢磨用滑鼠弄出美麗假掰的顏色，

而破壞了妳所記得當下的溫度，

那會失去了真實感。

就像，

時常我在婚禮最後送客時，

看到隔壁或隔壁的隔壁其它廳的婚禮攝影師，

總是架著固定高腳架閃燈，

架著高聳腳架，

有人用反傘 ，

有人用透傘 ，

有人用反傘後邊牆壁再折回來的跳燈，

再浮誇都有，

那些他媽看起來好像很專業的設置，

說真的，

以一個經歷過商業攝影，棚拍許久的攝影經驗，

對於棚燈的了解與難道我會買不起那些現場閃燈棚燈嗎的我，

我每次看到都覺得那樣，很北七，很北爛，

尤其是很多攝影師喜歡把自己當成香港特警，

揹著雙肩揹帶

後面打X型的雙機皮製環帶的行頭，

我就不多說了，

我只能說絕對百分之50是因為耍帥，

為了看起來很像很帥好像很專業，

而不是為了妳的婚禮而做這些設置，

除此之外

沒有更多的了。

當然你們可以笑我，

但也可以參考我的想法，

就好比如我時常跟助理說的，

［婚禮記錄一定要有瑕疵！］

婚禮記錄一旦失去了瑕疵，

那它就不叫作記錄了，

那已經失去婚禮記錄的意義。

問你，

你有看過電影記錄片，

拍的比真正的電影還好的嗎？！

［沒有］

記錄片往往有時會有的失焦晃動，

那就是記錄的元素與意義，

但那都不是故意的，

是因為要捕捉最真實當時，

而不一定在最短時間調校至最佳光圈，快門，ISO值，色溫，閃燈角度與光的出力...等而形成的瑕疵，

但那就是最記得的記錄，

完美絕對是最大的錯誤。

所以在今後，

如果妳們不小心參加誰的婚禮，

在送客合照時看到隔壁廳沒有架設一些看起好像很專業的腳架燈光很遜的攝影師，

那九成是是我了。

看到這邊，

很多攝影師開始要來攻擊我，

我無法阻止拒絕只能接受，

我只是說出我個人想法立場，

我不是說那樣拍是不好，

我只是勇敢發表我的想法而已，

在婚禮現場，不是世貿器材展，

不用比那些，

而是妳怎麼拍出新人與家人朋友們的情感，

所以對於妳們的批評指教，

一樣，

我先說對不起。

我是穆川申，

也是松山西口前，

如果這期間我擁有了暫時的不被認同，

但絕不會是失敗的一種，

因為我不斷在向上學習。

最後，

我想要感謝與感動。

感動的是，

原本以為萬無一失，沒有任何婚禮的客人知道我在拍這樣子的東西，

後來當這一次的事件出來以後，

我本以為大概是會排山倒海而來的失去與謾罵，

結果意外地，我收到比討厭與反對更多三倍以上支持的人們，

我發現，

原來每個新人都早就知道了，

包括更多我曾經拍過，或生了小孩，

還有還沒拍的新人，

還有許許多多的朋友們紛紛傳訊息來的內容.......

除了全世界只有一對新人跟我退訂以外，

那些曾經一起經歷奮戰的新人都傳訊息的給我加油打氣！！我好想哭了。

但有些許的抱歉，其實我都有看到，

而且很感動⋯只是可能會比較晚回你們這些重要的人～我只是暫時需要稍微沉澱一下！真的真的很謝謝你們每一個人進來的訊息和內容！！

感謝的是，

要不是因為這次事件，

從FB刪掉我好友的朋友或客人，

我就像過街老鼠人人喊打，

像瘟疫一樣看我，與只想撇清關係的人，

不然我真的會不小心把這些人歸類在我以為的朋友裡面。

分頭進行的人生，

對彼此都好。

先這樣，

想好好睡一覺了

當時候到了，

我會進去一下，

但也很快就出來了相信我，

總之，

再怎麼樣，

我絕不可能放掉松山西口前。

穆川申．松山西口前 敬上