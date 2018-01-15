不買房沒擔當！女友堅持男方購屋才結婚 讓他痛哭放生3年情

2018年01月15日 19:34 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

男女朋友交往到某個階段，就會開始考慮是否與身邊的另一伴步入婚姻。最近大陸一個論壇上有一則文章《好好的兩個人，理想與現實》，得到大票網友關注和討論，原來是一對情侶婚前聊天紀錄曝光，女友認為男方不肯全額付款買房的行為沒有擔當，毫不考慮對方家境，讓男友在大街上大哭，決定忍痛斷3年情。

綜合陸媒報導，日前一名來自蕭山的網友「阿薩德的」在論壇上發文，寫到《好好的兩個人，理想與現實》，故事主人公是他認識10年的好友，當他知道一個身高180公分的大男人，在路邊和女友傳訊息傳到哭，讓他看了也很不忍，才會想分享這段故事，並聽聽其他網友的意見，希望能幫助他們。

他說他們兩個人在一起三年，已經到了論及婚嫁的階段，但他們卻遇到現實面的問題，吵得不可開交。女方認為男友就該買房子在蕭山，這樣子她上班才比較方便，而男友並沒有拒絕買房，只是不想用父母的錢，表示願意貸款購屋，但女方卻認為男友家明明可以全額買下一間房，若貸款的話，「感覺跟你結婚就要負債」，她還不斷地舉出身邊友人的老公，早就買房買車不用女方付出。

面對女方堅持一定要全額付款買房的態度，男子好說歹說都沒有用，最後無奈地和女友說「妳要的我給不起」，並強調他真的不希望為了買房，必須花掉父母一輩子的積蓄；豈料，女友看完他說的話，痛批「那你對得起我嗎？你還算什麼男人啊」，認為男子一點擔當都沒有。

許多網友看完兩人的對話紀錄，意外地很有感觸，紛紛留言安慰原PO的好友，「分手吧，家庭條件和價值觀不在一個水平」、「還沒有結婚，連面對房貸的壓力都不敢一起承受，以後面對更大的問題怎麼處理？」、「看著心酸，不同人生觀的兩人，總會把愛情消耗殆盡」、「動不動拿有錢人比較，姑娘，放他條生路吧」；有網友更感慨地說，「愛情走到最後還是輸給了現實」。

這對情侶婚前為了買房一事，吵得不可開交，對話紀錄曝光也引起網友熱議。(圖/ 翻攝自微博)

這對情侶婚前為了買房一事，吵得不可開交，對話紀錄曝光也引起網友熱議。(圖/ 翻攝自微博)

這對情侶婚前為了買房一事，吵得不可開交，對話紀錄曝光也引起網友熱議。(圖/ 翻攝自微博)