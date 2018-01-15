悠遊卡餘額不足 他搭公車竟被司機巴頭

2018年01月15日 19:39 陳慶餘

搭個公車竟被司機巴頭？一位網友日前到台中出遊，並且搭乘統聯客運的75路公車欲前往國家歌劇院，但上車後使用悠遊卡時發現卡內的餘額不足，沒想到這時候司機除了出言嘲諷 「卡片沒錢還上車？」以外，竟還出手往網友的頭部打下去，讓他氣得向統聯投訴，而網友更嘲諷的提醒其他人「餘額不足請勿搭乘統聯台中市區公車，以免您的頭被爆打。」

一位網友晚間在批踢踢八卦版發文表示，自己1月初在台中搭公車時，發現自己的悠遊卡餘額不足，當時他認為公車司機這時應該會告知他要投多少錢，或是問他要去哪裡，「想說反正10公里內不是免費嗎？」但沒想到這時公車司機竟回他「卡片沒有錢還上車？」接著就伸手往他頭上直接一巴掌打下去，讓他與同行友人都當場傻眼。

在過了十多秒後他終於回神，並試圖與公車司機展開對話，更要求司機對打人的行為道歉，但沒想到司機則是跳針表示「你就卡片餘額不足還上車」接著才不耐煩的用敷衍的語氣表示「好啦好啦那我就道歉啦可以了吧」，讓該名網友氣得將公車司機的名字與車號資料拍下來投訴，而在投訴後網友更發現，當初拍下的車號及駕駛，其實根本另有其人。

而在網友當晚打電話給統聯投訴後，對方承諾主管會在接下來的3到5天內打電話給他道歉，但過了好幾天都沒人回應，讓他只好再度打電話到統聯，這時對方的主管才急忙向他致歉，並表示「已訓斥且會再加強駕駛做服務業的同理心」，但由於網友怒氣難消，並要求對方寫一份悔過檢討的正式書面文字給他，他才會原諒對方，而主管在索取了他的聯絡資料後也答應，但過了近兩周，對方完全沒有任何聯繫與正式回應，讓他只好發文曝光此事。

文章曝光後，不少網友都認為誇張，紛紛回應表示「在台中沒有吃名產慶記就不錯了」、「不給補錢直接打頭？太過分了吧！正常不是卡片沒錢叫你改投零錢嗎？」、「開車的和後面牌子不一樣，那也有很大問題」、「統聯危機意識真低，好好道歉就可以解決的事搞得這麼麻煩」。

網友指控統聯司機打人（翻攝PTT）

根據《蘋果日報》報導，對此，統聯的林姓主任表示，被指控打人的司機任職一年多，平常表現都相當正常良好，公司還多次表揚他，但他會出手是因為把客人當作「朋友」看待，而在約談司機後，司機說自己是用「以開玩笑的方式輕輕碰觸乘客頭部，並非爆打」，但由於公司本來就禁止司機碰觸客人，所以已對他做出大過以上的懲處，並已向該名乘客致上最深歉意，至於悔過書部分，則會繼續協調由司機當面道歉。