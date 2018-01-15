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每天有上百人找她求歡 無辜少婦崩潰：半夜有陌生男按鈴

一名少婦無辜被視為應召女，一查之下才知道有人將她的電話及住家地址製作成應召廣告，讓她飽受陌生男子騷擾。(圖/ 翻攝自微信@今日一線)

友善列印

一般人在日常生活中，天天被上百通陌生電話騷擾，那該有多崩潰！大陸廣東有一名鄧姓婦人，她發現最近常常有沒見過的號碼來電，一天下來超過上百通，對方都表示要「詢價」，甚至半夜有嫖客上門按電鈴，讓她無故變成「應召女」。

據《廣東廣播電視台》報導，鄧女從11日早上開始就有接不完的電話，致電者開頭就問「一晚多少錢？有什麼服務？」，還有人問說「是不是直接去按門鈴就好？」；除了上百通陌生電話外，有超過200人想要加她微信，原本還一頭霧水的她，加了兩名陌生人微信才知道，有不知名人士將她的手機電話及住址製作成「應召廣告」，四處分送在別人車上。

廣告上寫著「人生苦短，及時行樂，氣質少婦，服務至上」，並強調是私家經營，請有興趣的人直接來電，上頭清楚印出鄧女的電話及住家地址。鄧女表示每天接到上百通騷擾電話，半夜還有陌生男在住家外按門鈴，「我現在把門鈴都拆下來了」、「現在傳遍整個台山，電話號碼不可以改，住處也不可以搬」。

鄧女平日也只是一個家庭主婦，並無與人結仇，她認為最有可能的就是因為她帶頭籌辦委員會，帶著社區居民向物業管理公司協調物業管理違建、亂收費及管理差等問題，推測是物業管理公司惡作劇；但該物業管理公司已出面否認，而鄧女目前已報警處理。

鄧女猜測是物業管理公司「復仇」，但該公司已出面否認。 鄧女猜測是物業管理公司「復仇」，但該公司已出面否認。(圖/ 翻攝自微信@今日一線)

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