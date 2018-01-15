古夫金字塔內部神秘空間有什麼？專家：隕石龍椅

2018年01月15日 22:05 陳慶餘

有學者認為，古夫金字塔的內部的神祕空間放置的古夫用隕石打造的龍椅（shutterstock）

去年年底埃及的考古學家對外宣布，在埃及知名的古夫金字塔內部發現一個神祕的密室，而密室的用途也讓外界議論紛紛。一位來自義大利的學者指出，自己在研究過金字塔的古文獻之後，認為這個神秘空間內應該藏有一張利用隕石所鑄成的王座。

綜合外媒報導，在義大利米蘭理工大學擔任教授的數學專家馬利（Giulio Magli）指出，自己先前研究了那些刻印在金字塔內部的字句之後認為，古夫金字塔的密室盡頭應該是古埃及第四王朝的法老古夫的墓室，而墓室之前的神祕空間，根據金字塔內部的字句文本所述，應該是一張由隕石所鑄成的古夫王座。

馬利進一步指出，金字塔內部的文本明確的提到「法老在尚未接觸到北方星宿之前，需坐上鐵王座及穿越穹蒼之門」，馬利認為，古夫金字塔內部的四個通道代表了四個方位，而北邊的那個空間很有可能就是放置「鐵王座」的地方。

不過馬利也表示，自己純粹只是利用證據來推論，不過考古學家可以遵循這個方向來調查。瑪利指出，古埃及人一直都有用隕石打造皇室用品的紀錄，知名的法老王圖坦卡門的墓室中就藏有一把含有隕石物質的匕首，而古夫的媽媽海特菲莉斯一世也擁有一張漆滿黃金的王座，因此他認為自己的推測極有可能是真的。