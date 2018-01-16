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你更新了嗎？中時電子報APP小改變大流暢

你更新了嗎？中時電子報APP小改變大流暢

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綜合整理

《中時電子報APP》於2017.12.16以全新的面貌與大家相見後，收到許多網友們的關愛與回饋，而你們的心聲我們都聽到了！不論你是安卓的用戶(Android 5.0.3)、又或是蘋果的使用者(iOS 5.2.1)，都選在2018.01.11這天同時上架於APP store及Google Play，還未更新或未曾下載過的你，快快點擊下方連結下載，一窺我們到底做了哪些調整與改變吧！

中時電子報《旺旺中時》App
安卓Android 5.0.3版本請點我
蘋果iOS 5.2.1版本請點我

1.【小小的改變 換來大大的流暢】

當你不經意地滑動中時電子報APP時，我們悄悄地優化了介面上的效能、與更美觀的使用經驗。如左方側欄中【設定】頁面的版型，快速點到你欲調整的功能；若你是Ios的用戶，在首頁下方的5個頻道列表中，我們縮小了【亮點】的大小讓介面上更加簡潔清晰！

2.【好康送給你】

剛下載完中時電子報APP，有時打開的第一個畫面會是張滿滿的圖片、可能是好康活動或廣告。當點擊圖片後，能直接連至該網頁，說不定有你意想不到的驚喜在裡頭！就像有句話：「好東西要跟好朋友分享」。

馬上來參加活動
中時電子報App版本更新 好康送給你 中時電子報App版本更新 好康送給你

3.【操作說明 由你決定】

發現了嗎？剛打開的操作說明下方新增了三個按鈕，分別是【不再顯示使用說明】、【略過】，讓已看過操作說明的你有更多的選擇。當然我們有任何動線需要改進的地方，都歡迎按下【與我們聯絡】按鈕，客服將收到您寶貴的意見！

操作說明 由你決定 操作說明 由你決定

4.【鮮黃快訊 即時掌握】

在原有的鮮黃底色上，我們於標題左方加入【快訊】二字，自動輪播即時消息，給新聞不漏接的你提供最新、最快的時事！

鮮黃快訊 即時掌握 鮮黃快訊 即時掌握

5.【新聞推播 不再悶不吭聲】

當有新聞推播跳出時，有沒有聽到一聲響亮的通知？別懷疑不是LINE有人找你，正是【中時電子報APP】在跟你打招呼，重大消息先聽，再看！

新聞推播 不再悶不吭聲 新聞推播 不再悶不吭聲

若你覺得推播的聲音有點頻繁，可於左側欄中的【設定/通知/推播音效】，即可關閉所有推播時發出的音效。

以上所有的更新你都注意到了嗎？中時電子報APP無論在過去或未來中，都將持續不間斷地為您提供內容豐富、最新、及最有趣的新聞。另外，我們也會虛心接納使用者的需求與意見，在保持流暢的狀態下，提供更完善的動線及規劃。

一切就從下載開始吧！
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