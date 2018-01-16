 ;

牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙

牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙(圖/Dcard)

友善列印

很多人都有白色鞋子容易變髒變黃的困擾，但你知道怎麼清洗才是正確的嗎？一名女網友日前在網路上公開密技，僅用牙膏、牙刷就輕易幫鞋子漂白，而最關鍵的步驟卻不是牙膏，而是「衛生紙」，文章曝光後，也引起大批網友朝聖討論。

女網友在論壇「Dcard」貼文以「Call me洗白鞋達人」為題，分享她一直以來洗白色帆布鞋的招數。女網友表示，事前只要準備一支舊牙刷、一條牙膏和一包衛生紙。第一步，先將整雙鞋子用清水沖濕；第二步，擠一大坨且適量牙膏在鞋子上；第三步，用牙刷開刷，像在刷牙一樣，前後刷、上下刷、旋轉刷，邊緣的橡膠和鞋帶的髒污也一併地刷；最後就將牙膏的泡泡沖乾淨，並邊沖邊刷還有髒垢的地方，但沖完後鞋子還不會變白。

牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙 擠適量的牙膏在鞋子上開始刷。(圖/Dcard)

女網友說，許多人刷完鞋就會直接拿去太陽下曬，但其實這樣會導致鞋子變黃。所以為了解決這問題，「衛生紙」就是重要關鍵了，只要用數張衛生紙，把整雙鞋包住，且確定讓整雙鞋都黏上衛生紙，就可以成功把鞋變白。

最後，就是把鞋子拿去曬乾，但建議不要直接在陽光下曝曬，否則容易變黃，只要放在通風良好的陰涼處斜放、自然陰乾即可。

牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙 用衛生紙包住整雙鞋子，然後自然陰乾。(圖/Dcard)

女網友2天後分享撕下衛生紙的白鞋照，沒想到真的與先前的「黑鞋」差異甚大，且看起來就像新鞋一般，相當神奇。不過女網友也提醒，該篇文章是用帆布鞋作為示範，若是其他質料的鞋子，不一定有相同功效的淨白力，不過可以當作參考。

牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙 最後鞋子就成功漂白了！(圖/Dcard)

照片曝光後，其他網友紛紛熱烈回應，「衛生紙那招真的很厲害欸」、「原po又買了一雙新的了吧？別騙我哦」、「我不打算換我的converse了！哈哈感謝」、「剛好最近有洗白鞋的困擾～太棒了」、「我的是同一雙！哈哈哈看來有救了」、「我上次洗完白鞋馬上拿去曬太陽，結果現在黃黃的」、「用衛生紙...學到一招了！我單用牙膏洗也沒那麼白！」還有網友建議，「用洗衣服的水晶肥皂效果更明顯。」

每天有上百人找她求歡 無辜少... 供電警戒！冬天備轉容量率竟只...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。