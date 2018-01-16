牙刷＋牙膏就可以將髒鞋「刷成白色」 網曝秘訣：關鍵在衛生紙

2018年01月16日 08:16 杜炤佑

很多人都有白色鞋子容易變髒變黃的困擾，但你知道怎麼清洗才是正確的嗎？一名女網友日前在網路上公開密技，僅用牙膏、牙刷就輕易幫鞋子漂白，而最關鍵的步驟卻不是牙膏，而是「衛生紙」，文章曝光後，也引起大批網友朝聖討論。

女網友在論壇「Dcard」貼文以「Call me洗白鞋達人」為題，分享她一直以來洗白色帆布鞋的招數。女網友表示，事前只要準備一支舊牙刷、一條牙膏和一包衛生紙。第一步，先將整雙鞋子用清水沖濕；第二步，擠一大坨且適量牙膏在鞋子上；第三步，用牙刷開刷，像在刷牙一樣，前後刷、上下刷、旋轉刷，邊緣的橡膠和鞋帶的髒污也一併地刷；最後就將牙膏的泡泡沖乾淨，並邊沖邊刷還有髒垢的地方，但沖完後鞋子還不會變白。

擠適量的牙膏在鞋子上開始刷。(圖/Dcard)

女網友說，許多人刷完鞋就會直接拿去太陽下曬，但其實這樣會導致鞋子變黃。所以為了解決這問題，「衛生紙」就是重要關鍵了，只要用數張衛生紙，把整雙鞋包住，且確定讓整雙鞋都黏上衛生紙，就可以成功把鞋變白。

最後，就是把鞋子拿去曬乾，但建議不要直接在陽光下曝曬，否則容易變黃，只要放在通風良好的陰涼處斜放、自然陰乾即可。

用衛生紙包住整雙鞋子，然後自然陰乾。(圖/Dcard)

女網友2天後分享撕下衛生紙的白鞋照，沒想到真的與先前的「黑鞋」差異甚大，且看起來就像新鞋一般，相當神奇。不過女網友也提醒，該篇文章是用帆布鞋作為示範，若是其他質料的鞋子，不一定有相同功效的淨白力，不過可以當作參考。

最後鞋子就成功漂白了！(圖/Dcard)

照片曝光後，其他網友紛紛熱烈回應，「衛生紙那招真的很厲害欸」、「原po又買了一雙新的了吧？別騙我哦」、「我不打算換我的converse了！哈哈感謝」、「剛好最近有洗白鞋的困擾～太棒了」、「我的是同一雙！哈哈哈看來有救了」、「我上次洗完白鞋馬上拿去曬太陽，結果現在黃黃的」、「用衛生紙...學到一招了！我單用牙膏洗也沒那麼白！」還有網友建議，「用洗衣服的水晶肥皂效果更明顯。」