2018年01月16日 08:21 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

「在這冷冷的天，感受到爸爸的愛。」一名男網友日前到麥當勞買晚餐時，看見一位父親隔著櫥窗站在玻璃窗外望著店內的兒子用餐，正當他納悶的同時，腦中突然閃現自己6歲那年也有過類似情節，感人故事曝光後，讓上萬網友紅了眼眶，直呼：「好感動！」

一名男網友在《Dcard》分享童年回憶，表示6歲那年家裡附近開了一家貴族世家牛排館，他和2個姊姊都沒吃過，常常會向爸爸分享哪位同學的爸媽要帶孩子去吃。但礙於當時家裡只靠著爸爸在工地搬磚頭來維持家計，家中狀況並不好，爸爸知道孩子想吃，但也只能找各種理由來說服他們。

直到發薪那天，爸爸在繳完帳單後告訴三姊弟「今天可以去吃貴族世家了」，但當到了餐廳，爸爸點了三客最便宜的牛排後，轉身對他們說：「你們先吃，爸爸出去找一下朋友，等一下就回來了，你們不要亂跑。」

父親點3份牛排後卻起身「找朋友」 原因逼哭上萬網友（圖／翻攝貴族世家臉書）

當三姊弟快要吃完時，仍然不見爸爸身影，原PO突然看到爸爸站在窗口外抽著菸看著我們，「爸爸和我對到眼的時候，爸爸怕我去叫他，隔著櫥窗對我比了一個噓的手勢。」原PO說，當時他才恍然大悟，知道爸爸身上金錢只夠付三姊弟最低額度的消費，但為了讓孩子們吃得開心，所以才會選擇站在外面看著。

原PO表示，在那次之後，他不再要求爸爸帶著他們去吃好料或買東西，一直到現在，「我想那時候的爸爸一定覺得很愧疚，因為從小媽媽就不在我們身邊，他一個人很想給我們幸福美滿、物質充裕的生活，但是他只有一個人，真的太難了⋯」。

爸爸在發薪那日帶著三姊弟去吃連鎖牛排店，在點了三客最便宜的牛排後，卻轉身對他們說「要出去找一下朋友」。（圖／翻攝貴族世家臉書）

最後他希望爸爸能夠好好照顧自己，「放心吧！過去你曾因為自己的工作而覺得抬不起頭，但現在我們會讓你抬頭挺胸驕傲的四處炫耀你的兒女們對你有多孝順！爸爸，謝謝你，你不曾虧欠我們什麼，而是我們這輩子欠你的太多太多⋯」。

文章曝光後，讓不少網友紛紛鼻酸，「天氣很冷，但心裡很暖」、「你為什麼要害我眼眶泛淚」、「看完之後突然好想我的爸爸...」、「懂事的孩子」、「父母對孩子的愛真的是不求回報」。