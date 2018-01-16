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白馬遭獅撕咬 奔逃跌跤遭鞭影片曝光！馬戲團：很正常

白馬遭獅子撕咬 奔逃跌跤遭鞭影片曝光！馬戲團：很正常（圖／翻攝影片）

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／綜合整理
白馬遭獅子撕咬 奔逃跌跤遭鞭影片曝光（影／翻攝YOUTUBE/Jesse Custer ）

實在是太殘忍了！近日中國大陸網站瘋傳一段「老虎與獅子發狂攻擊白馬」影片，只見獅子從下方一口咬住白馬不放，而老虎見狀後從後方對白馬展開攻擊，嚇得白馬在場內狂奔，期間多次跌跤，慘遭數名馴獸師一頓抽打，畫面慘不忍睹。

綜合陸媒報導，事件發生在河北省滄州市太陽馬戲團，11日園方正在排練「獅子與老虎騎馬」節目時，由一名馴獸師訓練獅子騎馬，白馬突然踢了獅子一腳，使獅子勃然大怒，開始瘋狂地追咬白馬。

工作人員見狀後，趕緊拿皮鞭抽打驅趕獅子，欲將獅子趕回籠內，但由於獅子和老虎住在同一個籠舍，老虎便趁機從籠內跑了出來「助陣」，在後方不斷追殺白馬進行圍攻，最後在訓獸師猛烈鞭打後，這才解決這場驚險的「困獸鬥」。

工作人員事後表示，由於獅子、老虎以及馬的食性不同，排練這樣的節目難免會發生意外，以前也曾經發生過類似情形，所幸全程僅一分多鐘，白馬僅受皮肉傷，現場並無人員傷亡。另外，他強調馬戲團內的猛獸是從小養到大，經過縝密且專業的訓練，「沒有保證動物安全的話，我們不會演出的！」

影片在網路上曝光後，引起許多網友不滿，痛批「拒絕馬戲團！！訓練動物太殘忍了！！」、「以後不看馬戲團了…好可憐…」、「這不是意外，這是正常現象，拿鞭子抽，逼迫牠們表演才是意外！」、「馬戲團這種東西還不滅絕嗎？」、「強烈建議取消以營利性為目的的馬戲團，動物園，海洋館！不應該把動物關在『監獄』裡來取悅人類！」

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