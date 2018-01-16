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全家都靠他養！8旬老伯寒流穿拖鞋 叫賣「米香一包50」惹網哭

全家都靠他養！8旬老伯寒流穿拖鞋 叫賣「米香一包50」惹網哭(圖/爆廢公社)

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「用新台幣下架！」日前有網友在臉書分享數張照片，表示他從樹林搭火車到南澳時，發現一位80幾歲老伯，一個人挑著一籃米香到處叫賣，背後原因是妻子生病，老伯只能倚靠賣米香過生活。故事讓原PO相當心疼，希望大家「用新台幣讓阿北早點回家！」

網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，日前搭上4216班次往南澳方向的區間車時，遇到一位80幾歲的老伯伯，在寒流來襲的天氣下僅穿著塑膠拖鞋，還挑著一大籃的米香叫賣。一問之下，才知道原來老伯有一位臥病在床的妻子，全家就靠他賣米香維生，因此希望大家可以幫助老伯，「一包50元，新台幣讓米香下架，愛心讓阿北早點回家」。

全家都靠他養！8旬老伯寒流穿拖鞋 叫賣「米香一包50」惹網哭 老伯的妻子臥病在床，僅靠他賣米香維持生計。(圖/爆廢公社)

原PO說，老伯週末都在猴硐賣米香，產品都純天然、不添加防腐劑，而當天老伯大約於下午5點35分在雙溪站下車，希望周末在附近的網友們可以協助購買。

文章一出，引起許多網友熱烈回應「阿北加油，希望平安早早賣完」、「這麼冷只穿拖鞋，難過」、「這種古早味的米香真的很好吃，現在真的極少了，大推」、「有跟這阿伯買過，米香超好吃的」、「很好吃，之前還有賣米糊粉很讚」、「製作過程很費體力，50元很便宜」。

全家都靠他養！8旬老伯寒流穿拖鞋 叫賣「米香一包50」惹網哭 原PO說，老伯週末都在猴硐賣米香，產品都純天然、不添加防腐劑。(圖/爆廢公社)
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