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供電警戒！冬天備轉容量率竟只剩5％ 網友驚呼：夏天怎麼辦？

有網友在台電官網發現，今日備轉容量率已達供電警戒的程度。(圖/ 翻攝自台灣電力公司網站)

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夏天常常出現限電危機或是輪流停電等狀況，但沒想到冬天也面臨供電警戒！有一名網友今(16)日在台灣電力公司網站查詢電力資訊，意外發現「備轉容量率」竟只剩5%，已達供電警戒的程度，讓原PO擔憂夏天該怎麼辦，預估今年一定會跳電；有些人看完忍不住留言酸各種政策，還有人不禁揶揄「用愛發電囉」。

今(16)日早上有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己瀏覽台灣電力公司網頁，查詢今日電力資訊，發現今日的預估尖峰備轉容量率只剩5.13%，已達到「供電警戒，系統限電機率增加」的程度，讓他不禁擔憂「現在不是冬天已經只剩5%，這樣到夏天沒問題嗎？」

許多網友看到冬天都到供電警戒的地步，紛紛留言揶揄政府，「藏電啦」、「用愛發電」、「冬天要藏電夏天才有電」、「大家的愛不夠喔」、「愛不夠，需要更多功德」、「別再藏電了好嗎」；有些人則認為應該只是台電適逢歲修，所以備載量才會那麼低，不過，有網友跳出來表示，「會講冬天歲修備載降是正常的一定沒看以前的紀錄，冬天還是黃燈就是警示，去看台電紀錄，這個月還有橘燈逼近紅燈」。

供電警戒的狀況，讓許多網友紛紛留言揶揄。 供電警戒的狀況，讓許多網友紛紛留言揶揄。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)
供電警戒的狀況，讓許多網友紛紛留言揶揄。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 供電警戒的狀況，讓許多網友紛紛留言揶揄。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

備轉容量(Operating Reserve)的意思是，當天實際可調度之發電容量裕度，就是系統每天的供電餘裕；而備轉容量率(Percent Operating Reserve)的意思是，用來衡量每天供電可靠度之指標。備轉容量率要大於等於10%才代表供電充裕，10%至6%之間代表已供電吃緊，小於等於6%就已進入供電警戒；備轉容量低於90萬瓩就是限電警戒，低於50萬瓩就會開始準備限電了。

台灣電力公司預估備轉容量率

文章來源：批踢踢實業坊

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