 ;

外籍實習生赴日職災率高 日媒揭「3年死22人」

外籍實習生赴日職災率高 日媒揭「3年死22人」(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

台灣勞工近日對於政府修訂勞基法相當不滿，紛紛出現抗議聲浪，而日本也被爆出，外籍技職實習生職災死亡比例偏高，從2014年至2016年的3年間就死22人，且其中還有一起過勞死的案例，其他多半是事故導致死亡。

根據日本《TBS新聞台》報導，由於外籍技職實習生至日本工作的種類有限，大多從事農業、機械加工等70多種工作，這也反映出外籍實習生從事的工作內容，相較於日本人更加危險且需付出較多勞力。從2014年至2016年期間，總共有22人因職災而死亡，其中一件則是過勞死，不過，實習生的國籍、職業種類、工作地點等都沒有具體說明。

赴日的外籍技職實習生大多從事農業、機械加工等工作(示意圖/達志影像) 赴日的外籍技職實習生大多從事農業、機械加工等工作(示意圖/達志影像)

據悉，3年間成為職災保險賠付對象、停工4天以上的案件，每年平均有475件以上，而日本專家也透露，這項職災人數也可能有所隱瞞，具體數量可能更高，而目前日本的實習制度持續擴增，未來也將增添護理此項工作種類。

報導中也指出，日本人此3年期間職災的死亡率，每10萬人中有1.7人，而外籍實習生每10萬人中就有3.7人，職災的死亡率比日本本國人高出2倍之多，且日本實習制度也被爆出未支付薪資、職場暴力等狀況。其實外籍技能實習制度，是日本企業接受外籍人士申請的技術實習，希望透過在他國學習，歸國後能協助母國發展的制度。

利樂包三角側「彩色方塊」有何... 收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。