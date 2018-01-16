外籍實習生赴日職災率高 日媒揭「3年死22人」

2018年01月16日 14:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣勞工近日對於政府修訂勞基法相當不滿，紛紛出現抗議聲浪，而日本也被爆出，外籍技職實習生職災死亡比例偏高，從2014年至2016年的3年間就死22人，且其中還有一起過勞死的案例，其他多半是事故導致死亡。

根據日本《TBS新聞台》報導，由於外籍技職實習生至日本工作的種類有限，大多從事農業、機械加工等70多種工作，這也反映出外籍實習生從事的工作內容，相較於日本人更加危險且需付出較多勞力。從2014年至2016年期間，總共有22人因職災而死亡，其中一件則是過勞死，不過，實習生的國籍、職業種類、工作地點等都沒有具體說明。

赴日的外籍技職實習生大多從事農業、機械加工等工作(示意圖/達志影像)

據悉，3年間成為職災保險賠付對象、停工4天以上的案件，每年平均有475件以上，而日本專家也透露，這項職災人數也可能有所隱瞞，具體數量可能更高，而目前日本的實習制度持續擴增，未來也將增添護理此項工作種類。

報導中也指出，日本人此3年期間職災的死亡率，每10萬人中有1.7人，而外籍實習生每10萬人中就有3.7人，職災的死亡率比日本本國人高出2倍之多，且日本實習制度也被爆出未支付薪資、職場暴力等狀況。其實外籍技能實習制度，是日本企業接受外籍人士申請的技術實習，希望透過在他國學習，歸國後能協助母國發展的制度。