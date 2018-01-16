收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威脅提告 狂言：賠償送哀鳳

2018年01月16日 14:56 杜炤佑

好心沒好報！日前一名女網友在臉書社團結緣，將衣物免費送給有需求的人，不料卻遇上不懂得感恩的人，不僅說衣服有瑕疵，威脅要提告，最後還被抓包將結緣物轉貼到其他拍賣社團想從中獲利，引起許多網友批評。

女網友在臉書「爆料公社」替廖姓女友人PO文表示，日前她在結緣社團要送出二手衣，沒想到寄給對方後卻遭嫌棄「有瑕疵」，當時廖女讓對方退回衣服，但雙方卻起了爭執，廖女甚至遭對方威脅要提告，讓她相當傻眼。

雙方的對話截圖。(圖/爆料公社)

對話截圖中，接收捐贈衣物的洪姓網友反應「衣服有破洞」，廖女回：「不然開賣場，我下標，妳寄回來」，洪女卻不客氣地說：「沒關係，下次請注意」，因此讓廖女很不高興地說：「小姐，我是結緣，不是賣妳，請注意說話方式」。

雙方開始爭執後，洪女表示：「其他人若寄出有瑕疵的貨品，通常都會補送」，後來甚至要求廖女寄晾衣架或iPhone當作賠償，並以「有人這樣被告」、「你一定輸不跟你計較」、「等你們補送iPhone跟晾衣架賠罪」等語威脅廖女。

雙方的對話截圖。(圖/爆料公社)

對話曝光後，引起許多網友砲轟「現在這種人很多，免費贈送都還嫌東嫌西，真的很誇張，寧可回收不要贈送」、「無恥到無極限」、「吃相難看」、「傻眼貓咪！怎麼臉皮可以這麼厚」。事後，有網友發現洪女將接收到的物資轉賣到其他社團，因此將她踢出結緣社團。