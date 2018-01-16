 ;

收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威脅提告 狂言：賠償送哀鳳

收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威脅提告 狂言：賠償送哀鳳(示意圖/達志影像)

友善列印

好心沒好報！日前一名女網友在臉書社團結緣，將衣物免費送給有需求的人，不料卻遇上不懂得感恩的人，不僅說衣服有瑕疵，威脅要提告，最後還被抓包將結緣物轉貼到其他拍賣社團想從中獲利，引起許多網友批評。

女網友在臉書「爆料公社」替廖姓女友人PO文表示，日前她在結緣社團要送出二手衣，沒想到寄給對方後卻遭嫌棄「有瑕疵」，當時廖女讓對方退回衣服，但雙方卻起了爭執，廖女甚至遭對方威脅要提告，讓她相當傻眼。

收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威脅提告 狂言：賠償送哀鳳 雙方的對話截圖。(圖/爆料公社)

對話截圖中，接收捐贈衣物的洪姓網友反應「衣服有破洞」，廖女回：「不然開賣場，我下標，妳寄回來」，洪女卻不客氣地說：「沒關係，下次請注意」，因此讓廖女很不高興地說：「小姐，我是結緣，不是賣妳，請注意說話方式」。

雙方開始爭執後，洪女表示：「其他人若寄出有瑕疵的貨品，通常都會補送」，後來甚至要求廖女寄晾衣架或iPhone當作賠償，並以「有人這樣被告」、「你一定輸不跟你計較」、「等你們補送iPhone跟晾衣架賠罪」等語威脅廖女。

收到結緣衣嫌有破洞！囂張女威脅提告 狂言：賠償送哀鳳 雙方的對話截圖。(圖/爆料公社)

對話曝光後，引起許多網友砲轟「現在這種人很多，免費贈送都還嫌東嫌西，真的很誇張，寧可回收不要贈送」、「無恥到無極限」、「吃相難看」、「傻眼貓咪！怎麼臉皮可以這麼厚」。事後，有網友發現洪女將接收到的物資轉賣到其他社團，因此將她踢出結緣社團。

外籍實習生赴日職災率高 日媒... 空姐制服合身太性感 害大媽爆...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。