8公里狂繞480元！她被小黃載到荒涼工業區 嚇到「發抖打110」

2018年01月16日 15:56 杜炤佑

女生在外千萬要小心！一名陸籍女網友日前在台中搭乘計程車，當時約晚上6點時，預定要從台中五權五街到工業區一路，約8公里的路程。不料司機卻在人煙稀少的工業區瘋狂打轉，還不斷說「還有7分鐘」，最後跳表到了480元才停車，讓女網友嚇得差點報警。

「來台灣兩年半，基本沒有遇到壞人，所以我非常放心台灣的治安環境。」女網友在論壇「Dcard」PO文表示，13日晚上6時許，她在勤美綠園道附近請一家飯糰店的老闆幫她叫車，沒想到上車後，司機先是說查不到地點，後來又說願意開到工業區附近的地標，「我當時要趕晚宴，所以也很趕時間，一直問司機大哥多久到。大概快到工業區的時候，他跟我講，還有7分鐘。」可是一分一秒的過去，司機卻非常詭異地一直在工業區打轉，上了山，又走下山路。

「這個時候，我突然就看了一眼司機前面的導航儀」，女網友發現，司機的導航已經偏離她原本要去的地方，跳表也跳到了480元，加上工業區人煙稀少，讓她越來越慌張，直問司機：「不是工業一路嗎？現在怎麼已經到32路了？」司機卻回她：「已經過了，只是我沒有找到那家店」，而沒事先告知的舉止，讓女網友相當傻眼。

後來，司機又不斷對女網友說「還有3分鐘」，女網友最終忍不住，一看到路邊有便利商店，就趕緊要求下車，「我手機捏手上，110三個鍵已經按下去了」。當下女網友也跟司機表示，按照她搭車的經驗，價錢不應該是480元，司機最後也只收了300元，但她卻已經驚嚇過度，連下車都在發抖。

下車後，女網友在便利商店發呆了10分多鐘，才敢再叫另一台車到目的地，「另外一輛車不到五分鐘，就用起步價（85元），把我送到了目的地。我當時不敢走路，是因為，實在那邊太黑，又沒什麼人。」

女網友事後表示：「如果那個時候我沒有看到導航，不知道他還要打轉多久，也不知道他到底要幹嘛，我希望他只是想要多賺一點錢罷了」，

對此，其他網友則紛紛回應「可以考慮坐Uber，比較便宜而且司機人都不錯。重點是叫車後有司機完整資料寄到你的手機信箱給你看，還有司機從以前到現在客人給那司機的評價」、「小黃的話用app或便利商店叫比較安全」、「本身不常搭計程車，每次搭都一定要打電話給別人，雖然是說要給別人機會，只是有時候還是會怕怕的。」