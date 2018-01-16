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長輩開出大紅包鼓勵生子 網怒嗆：生小孩是買賣？

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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有男網友好奇長輩若說要包大紅包鼓勵夫妻倆生小孩，那一胎應該要包多少，還說他的老婆表示「包不多不生」。 有男網友好奇長輩若說要包大紅包鼓勵夫妻倆生小孩，那一胎應該要包多少，還說他的老婆表示「包不多不生」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣少子化情形越來越嚴重，其實有很多人想生但不敢生，尤其家中有長輩的話，難免會希望能天天含飴弄孫。最近有一名男子在網路論壇發文，提到他的母親與外婆都想抱孫，表示若生小孩就包大紅包給夫妻倆，所以好奇生一胎應該可以拿到多少錢。儘管有許多人分享身邊聽過的例子，但有人痛批「把生小孩當買賣」。

一名男網友在《批踢踢實業坊》尋求眾人意見，說到他的母親和外婆都很想抱孫子，所以要他問問看「生一胎該包多少錢」，因為長輩想透過包紅包鼓勵他們生小孩，原PO也說「我老婆想看多少錢，不多不生，因為我們都沒很想生，但也需要一筆錢」；他最後更表示，「要生也不會是玩玩，絕對盡到父母親該有的責任」。

他的疑問馬上得到許多網友熱情回應，「我表姊生一胎250萬，我生的時候什麼都沒有」、「至少百萬吧，你可以算一下基本花費」、「聽到的是至少一百萬」、「我朋友生兒子婆婆包十萬，生女兒婆婆包兩萬」，有網友還指出女藝人李嘉欣生小孩有3.7億元。

不過，有不少網友質疑原PO及老婆對生小孩的態度，「孩子的價值無法從長輩給的錢衡量」、「感覺生小孩是筆交易…」、「包不多不生？不能認同這種想法…生小孩是買賣嗎」、「為了錢生？」；有人更專業地指出，「因為需要錢而生小孩？你們不知道生小孩更燒錢嗎？」

他的一席話引起網友熱烈討論，有人更質疑他們為錢生小孩的想法很偏差。 他的一席話引起網友熱烈討論，有人更質疑他們為錢生小孩的想法很偏差。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他的一席話引起網友熱烈討論，有人更質疑他們為錢生小孩的想法很偏差。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 他的一席話引起網友熱烈討論，有人更質疑他們為錢生小孩的想法很偏差。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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