工作10小時！2醫生動手術累爆 趁空檔「靠牆吊點滴」

2018年01月16日 18:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

醫護人員經常為了照顧病人，有時甚至忽略了自己的疲憊。大陸日前一張醫生吊點滴照在網路上瘋傳，照片中兩名穿手術衣的醫生，靠著牆並坐在椅子上吊著點滴，為了病患工作10個小時，好不容易找到空檔休息，不少網友心疼的表示「他們是拯救生命的天使」。

根據《西安日報》報導，拍攝者為西安交大二附院麻醉科主任呂建瑞，他透露，照片左邊的是46歲小兒外科主任李鵬，而右邊則是43歲麻醉科副主任李偉，當天他們從早上8點動手術，直到晚上6點，因感覺身體不適，趁下一名病患抵達前的空檔，靠在牆邊休息並吊點滴。

當時，李鵬因呼吸道感染，所以喉嚨有些不舒服，而李偉則是鼻竇炎發作，但為了病患仍不願下崗位，李鵬提到「其實沒啥，不值得報導了吧？不只是我倆，很多醫生都是這樣的！」由於當天的手術相當重要，兩人負責的病患為高風險群，包括一名95歲、83歲老人及3名新生兒的手術，因此必須自己操刀，才會請護理師幫忙打點滴，希望狀況可以好轉，能夠恢復的比較快。

對於意外爆紅，兩名醫生也感到不好意思，表示「都是醫生應該做的。病人的病情就是一切，隨時將狀態調整到最好是醫生必須具備的素養」，許多網友也紛紛讚賞「醫術再高明的醫生也救不了自己！作為這個世界上偉大的職業之一，他們是拯救生命的天使」、「我是最尊敬醫生了，我親眼看見醫護們把我爸爸搶救回來，他們太偉大了」、「責任心真的很重要」。

不過，也有網友質疑醫生是否過勞、超時工作「不支持醫生這樣帶病做手術，對病人不負責，不怕一萬就怕萬一」、「醫療界的悲哀，這種敬業不值得提倡」、「醫生的人事制度不行嗎？還是說每年畢業的那麼多醫生不夠用，問題出在哪裡？真的想累死醫生算工傷嗎？」、「醫療行業不能多增派人手嗎？非要弄那麼緊」。