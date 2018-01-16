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他潛入結冰河面秀泳技受困 好友冰上急跳腳：完了完了

他潛入結冰河面秀泳技受困 好友冰上急跳腳：完了完了(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
男子潛入冰面下游泳，差點被困在冰面下，好險友人及時搶救。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

俗話說患難見真情，遇到危險時朋友的第一個反應就能知道交情有多深。最近大陸山東有一名男子和朋友在某條結冰的河流附近玩耍，他危險地潛入水中在冰面下秀泳技，豈料他卻游過頭錯過沒有結冰的洞口，朋友見狀大喊「完了完了」，便奔向他所在的冰面上方奮力踩冰，才及時將男子救出。

近期微博瘋傳一段影片，畫面中看到一名男子跳入結冰的河裡游泳，在冰面下展現自信的泳技，沒多久他已游到沒有結冰的洞口，但本該離開水裡的他，卻繼續往前潛泳；在旁觀看的兩名朋友見狀超驚慌，聽到他們不斷大喊「到了，起來，到了，過頭了，完了！完了！」

因為游泳的男子若錯過洞口，前方水域都已結冰，他極有可能因被困在冰下而溺死，於是其中一名朋友衝上前去，對著冰面猛跳狠踩，還能看到另一名朋友丟出一把鎚子，並趕緊上前敲打冰面；慶幸的是，冰面很快就被踩破、敲碎，三人也平安無事回到陸面上。

但男子危險的舉動造成網友撻伐，「好好活著不行嗎？上次有個女的就這樣死了」、難怪人家都說，淹死的都是會游泳的」，不少人譴責他愚蠢的行為。不過，有許多人大讚朋友的反應，「從那一聲『完了』就聽得出來多緊張」、「朋友直接衝上去，用看得就知道多著急」、「朋友不在，就出大事了」。

★危險動作，請勿模仿！

男子的行為在當地網路上引起熱議，有不少人紛紛譴責他。 男子的行為在當地網路上引起熱議，有不少人紛紛譴責他。(圖/ 翻攝自影片)

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