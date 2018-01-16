「冰花男孩」爆紅獲百萬捐款 實際只拿到2300元

2018年01月16日 19:51 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

不久前，大陸雲南昭通一名8歲小學生王福滿風雪中前往學校，頭髮及眉毛都被冰霜覆蓋，讓民眾稱他為「冰花男孩」，他的故事引來四面八方善心人捐款，據悉已超過30萬元人民幣(約新台幣138萬元)；但最令人氣憤的是，王福滿最後只拿到500元人民幣(約新台幣2300元)，讓大家質疑善款都被當地政府私吞。

王福滿是一名留守兒童，每天從家裡步行到學校要花上一個半小時的時間，8日他出門上學時以為是大晴天，所以只穿了兩件衣服，結果到了學校同學跟他說，他才知道自己的頭髮及眉毛都有冰霜。而經過媒體採訪得知，王福滿家中生活並不好過，不僅有負債，母親身體不好也沒錢去醫院檢查。

他的家庭情形引發各界人士惻隱之心，透過各種管道捐款給他，金額已逾30萬元人民幣(約新台幣138萬元)，但傳出王福滿實際只拿到500元人民幣(約新台幣2300元)。而昭通市魯甸縣教育局局長陳富榮表示，「冰花男孩」一事獲得關注，但部分捐款人並未指定捐款給誰，所以「將用於解決類似小滿一樣的孩子的問題」。

陳富榮表示教育局向每名學生發放500元人民幣(約新台幣2300元)，還有對該縣的85名特困學童進行資助，更有發放各間學校暖爐、手套、鞋子或保暖衣物等。不過，大陸官員挪用善款的事件頻傳，因此當地許多網友根本不相信官員會幫助「冰花男孩」，還有人要求政府應該將款項明細列出清單，「讓大家知道將善款幫助哪些孩子，還能隨時核實」。

而王福滿就讀的小學則出面表示，因為小滿的事情，有善心企業直接捐贈20套取暖設備及144套羽絨外套給學校，校方承諾一定會回饋給需要的學生；王福滿也已收到一件新的羽絨外套，上學就不會再發生染上冰霜的問題了。