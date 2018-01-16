投資新手月存9千！試算20年「獲利千萬」 網分析打臉

2018年01月16日 20:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

全球經濟不景氣，台灣不免也受到影響，許多人希望可以靠投資致富。日前一名網友以「月存9000，20年後存款千萬，獲利七百萬」為題，PO出他投資1年的成果，每個月僅花9000元投資，並仿照第一年的運作方式試算，沒想到20年後，財富竟獲利7百萬，讓他興奮的PO文分享，而其他網友則看法兩極。

網友PO出投資1年的成果(圖翻攝自/Mobile01)

一名網友在《Mobile01》表示，先前與基金達人學投資3年，終於在去年(2017年)以每個月花9000元投資基金，檢視1年成果後，沒想到讓他大吃一驚。他PO出投資賺賠，並對此預估未來收益，在Excel表格上寫出現值、獲利、投報率，並對未來5年、10年、15年和20年進行收益報酬預估。

網友又以此趨勢對未來進行預估(圖翻攝自/Mobile01)

網友又以此趨勢對未來進行預估(圖翻攝自/Mobile01)

根據網友提供的表格指出，他分別投資「富達全球科技、富達世界、富坦全球非投債」3檔基金，每檔以每個月3000元投資，11個月後，其中有2檔分別獲利3、4千元，而另一檔則是小賠7百多元，原PO以此趨勢進行預估，20年後基金現值達970萬元，而獲利754萬元，讓他不禁表示「只能說嚇屎我了，希望預估都能化為現實」。

文章PO出後，不少網友表示想效法「小弟也想來強迫自己存錢，感恩！」、「佔個位置，先來當學生...」。但也有網友分析，投資有賺有賠，且景氣變動不可預測「投資有賺有賠，景氣循環以及匯率升降其實很難捉摸，現在的獲利，可能一夕之間就吐回去」、「我最早進入市場時也是這樣想，你應該沒有資金在2008金融海嘯中渡過過，當時我有一檔基金從原本含收益100多萬的總額，瞬間變成剩30萬，你都不知道那70多萬怎麼消失的，景氣是循環的，如果中間沒發生任何災難，那的確會如你所預期，但事實不是這樣」、「放太長時間的投資非常有風險，首先不管是否獲利，先能抵擋得住通膨才是問題」。