女大生炫耀「賣菜4天賺2萬」 真相讓網狠酸：靠爸

2018年01月16日 21:09 邱柏玟

現代社會普遍工作薪水都不高，讓不少人選擇自己當老闆！最近有一名女大學生分享自己勇敢創業的故事，決定從事「一般年輕人不會做的工作」，就是每天早起到菜市場賣菜，還大方地說「4天賺了快兩萬」，羨煞許多人；但有網友認為她的爸爸是中盤商，所以當然能輕鬆賺錢。

14日有一名女大學生在學生論壇《Dcard》分享自己賺錢經驗，標題寫著「一般年輕人不會做的工作」，開頭就驕傲地說她有別於一般年輕人，花了半年存一筆錢決定要賣菜，說自己每天5點半左右就起床到市場工作，「擺菜、人多時還要叫賣」；她也深信自己的決定是對的，「第四天了，賺了快兩萬」，好的開始讓她期許畢業前能存到第一桶金。

女大學生說自己不是想賺錢而已，「是想賺大錢」，對於自己賣菜的想法非常驕傲，更提到「到時別人才開始學飛，我已經飛上天了」。她的一席「賣菜說」讓不少網友驚艷，紛紛留言稱讚她，「賣菜的薪水比外面一般工作賺的還要多」、「好厲害」、「加油」、「好猛喔，以後出書上節目讓大家學習啊」。

不過，當女大學生在底下回應爸爸是中盤商，所以知道賣菜很好賺的事情，就有不少網友留言揶揄，「家裡是中盤商當然很好賺，完全不用事前準備或一些看不到的成本，參考價值-100%」、「所以生對家庭很重要」、「很棒，但不要過於驕傲，妳爸如果不是中盤商，妳現在大概在幫別人賣菜」。

有不少網友對於女大學生創業之舉讚賞不已。(圖/ 翻攝自《Dcard》)