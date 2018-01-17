失眠是現象不是病因 根治核心問題才好睡

2018年01月17日 08:12 林嘉三 /綜合整理 /綜合整理

失眠幾乎世界性的健康問題，而台灣的失眠比例在排行榜中可是居高不下，平均每五個人就有一人飽受慢性失眠所苦，若談起偶發性的急性失眠或睡眠障礙，更常是人人都曾有過的難受經驗。說起失眠，多數人會直覺解讀為白話的「睡不著」，但其實除了入睡困難之外，淺眠、多夢、睡眠頻尿、早醒、睡眠時數短，同樣屬於睡眠醫學的領域，因此與其說失眠，倒不如以「睡眠障礙」來概括更為精準確實喔！

睡眠障礙是許多健康問題的前驅指標，特別像是自律神經失調，有時可以透過自行記錄的睡眠日誌中，找到不少蛛絲馬跡，例如夜晚睡眠時常因頻尿而中斷，一晚得起來好幾次，則建議檢查自律神經的協調程度。正常狀態下，熟睡時大腦會分泌抗利尿激素，讓腎臟好好休息，無需過濾尿液，但如果沒有進入深眠中，這個機制未被啟動，抗利尿激素沒有足夠的分泌，腎臟沒有跟著睡，仍然持續分泌尿液，結果便會影響睡眠，但與其說是因頻尿影響睡眠，倒不如說是因睡得不夠熟才導致夜間頻尿。

睡眠是人體自我修復的基本功，長時間無法獲得良好的睡眠品質，對健康最直接的傷害就是免疫系統的崩壞，因此睡不好的人感冒機率偏高，也常有咳嗽、流鼻涕等過敏徵狀。

人體維持生存主要靠兩大基本功能：吃與睡，「吃」是為了讓身體獲得能量，「睡」則是讓身體休息修復，一旦睡不好，身體無法透過睡眠來獲得修復的機會，大腦會很直覺地判定身體正面臨生存危機，既然無法好好睡，那麼另一項生存的基本能力－「吃」，更應該要好好地加倍發揮，以便安然度過生存風險。所以在睡眠無法被滿足時，人對飲食的慾望往往特別強烈，企圖透過「吃更多」來彌補「睡不夠」，不能好睡就一定要攝取更多能量，而且此時的儲存效率一定也比往常來得更好，這是為了「以備不時之需」，這也是為什麼失眠的人特別容易暴飲暴食，也特別容易肥胖。

自律神經失調所引起的睡眠障礙，光是吃安眠藥就是治標不治本，好比蛀牙牙痛時只吃止痛藥，卻不進行根管治療，當然不會痊癒。要想排除慢性睡眠障礙，重返香甜的夢鄉，唯有徹底根治自律神經失調方是上策！而且失調的自律神經一旦重新回歸協調狀態，內分泌系統與免疫系統也會重新健康起來，許多經年累月堆積的老毛病便能跟著解除警報，讓人由內而外，感受全方位的身心健康。

資料來源：郭育祥醫師