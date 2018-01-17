遭前男友潑酸「毀容＋失明」 她直播曝心酸血淚史...網力挺

2018年01月17日 09:08 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

男女交往眼睛要睜大！大陸天津一名32歲女子劉曉，在2年前遭前男友潑硫酸，導致全身燒傷20%，不僅臉部毀容、視力受損，單耳也溶掉，總共經歷了17次手術。如今劉曉為了走出陰霾，決定開始直播與網友分享自身故事。

綜合陸媒報導，劉曉2年前遭前男友潑酸，導致臉部嚴重毀容。意外發生後，劉曉將家裡所有的鏡子都拆掉，因為她害怕接受自己的模樣，直到某天她趁沒人在家時，鼓起勇氣照了鏡子，「儘管已經做足了心理準備，但看到自己時，還是被嚇了一跳。我從來沒見過這麼醜的人，眼睛那鼓出來一團白色，臉上沒有一點樣子」。

劉曉決定要開直播，希望能逼自己擺脫陰影。(圖/翻攝自鳳凰網)

3個月前，她曾上傳自己拍攝的搞笑影片，卻因長相遭網友攻擊，但劉曉沒有氣餒，還決定要開直播，希望能逼自己擺脫陰影，「而且像我這樣在外面很難找工作，很多人都不能接受我的樣子。」現在的她慢慢地有粉絲力挺追蹤，並給予網友們關於感情上的建議。

雖然劉曉以「最醜女主播」的稱號自嘲，但每一次講到自己的故事，傷疤就像再次被掀開，「我知道我很嚇人，我也不想這樣，只想告訴大家，找人生的另一半一定要慎重，有些時候你的選擇，真的就決定了你的一生！」她也希望，可以透過直播賺錢，早日進行整容手術。