網友最怕的「10大恐懼手術」吞胃鏡才排第9名

2018年01月17日 10:32 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

人生在世難免會有所病痛，儘管隨著醫療技術進步，越來越多的疾病透過事前檢查、及早治療，都能一一痊癒，但是對許多人來說，動手術這種侵入式治療或是檢查，往往是心中難以克服的恐懼。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出網友公認10大最可怕的小手術！

大腸鏡其實沒有想像中那麼可怕。(圖/達志影像 shutterstock提供)

第10名：大腸鏡檢查

據網友表示，大腸鏡其實沒有想像中那麼可怕，沒有麻醉的疼痛程度大概「比拉肚子更痛一點」，不過因為大腸呈現ㄇ字型，當管子在轉彎處的地方「嚕」過腸壁時會相當痛。

網友們這樣說：「難過的是做完後的脹氣」、「最痛是大腸鏡要『過彎』的時候，是拉肚子絞痛n倍痛」

第9名：胃鏡檢查

由於胃鏡是從喉嚨放入檢測儀器，患者如果不是自費做無痛的話，幾乎難逃噁心想吐的感覺。不少網友表示，「做完有地獄歸來的感覺」、「記得不要用嘴巴呼吸會狂乾嘔」

第8名：割雙眼皮

愛美是女孩子的天性，想要擁有完美的雙眼皮更是不少單眼皮女生的夢想，就有動過刀的網友表示，「割了之後滿意到不行」、「割失敗會很明顯而且非常醜」、「可以嘗試用縫的，看自己喜不喜歡，之後再割」

小學生在醫護人員引導下接受視力檢查。（本報系資料照片）

第7名：雷射近視

雷射近視手術長久以來評價正反兩極，反對者擔心術後會有不少後遺症，紛紛留言表示「雷射過的朋友說眼睛易痠」、「我看的眼科醫師每個都戴眼鏡」、「看人家的雷射失敗心得後就不敢做了」

第6名：根管治療

不少人聽到要看牙醫，牙齒就忍不住痠軟，還有網友心有餘悸地說「蛀牙不是病 痛起來要人命QQ」、「牙齒會痛到睡不著覺→基本上就是要抽神經了」、「抽完神經牙齒裡面很脆弱 還是裝牙套保護比較好」

第5名：割包皮

雖然並不是每個人都有割包皮的需要，但有動過手術的網友也不禁跳出回應，「真正痛苦的是在術後恢復期間呢」、「術後一段時間，每天早上你都會很想死的…」、「割完勃起就是最痛的時候，傷口都會爆開的感覺」

圖為一名懷孕38周孕婦因腹部持續疼痛合併陰道大量出血，半夜到為恭醫院急診，院方檢查研判為胎盤早期剝離，緊急安排剖腹產，母女均安。（院方提供）

第4名：剖腹產

一般情形下在接生過程中都會採以半麻，產婦會處在清醒的狀態，讓不少人心生恐懼。有網友表示「剖腹！睡醒孩子就生出來了超神奇！」、「自然剖腹都經歷過，我選自然產」、「自然產痛幾十個小時出不來，最後要剖的最慘」

第3名：植牙

植牙是許多民眾心中難以抹去的夢魘，儘管植牙手術算是一個說大不大，說小也不算小的手術，但術後還要擔心腫脹或是疼痛等問題，適不適合做植牙手術還是要經過專業的牙醫師來評估！

第2名：拔智齒

說到拔智齒，不少人總會心裡發寒，更有網友表示「看你的智齒是不是長橫的 是的話先寫遺囑」、「我水平智齒鋸成四片取出來…」、「記得找女牙醫拔，我一顆大概三小時，相處很久」

許多人不清楚結紮手術的過程，難免會心生畏懼。(此為示意圖／達志影像。shutterstock)

第1名：男生結紮手術

大多數人都不清楚手術的過程，再加上這事關男人最重要的器官，難免會心生畏懼，擔心一動手術就會絕子絕孫。對此，有經驗的網友則說，「我也結紮完了，從打麻醉到結束完全無感」、「會結紮的男人都是好男人」、「我上次結紮超痛的啊QQ」