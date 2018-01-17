「學歷」在職場上重要嗎？網淚曝：爸媽是誰比較重要

2018年01月17日 10:39 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

俗話說「萬般皆下品，唯有讀書高」，在當今台灣社會中這樣的觀念還存在嗎？就有網友PO文表示，有些人認為學歷不重要，態度和能力才是王道，但也有人說學歷和錢一樣，不是萬能但沒有萬萬不能，因此他想問，「學歷對於現在的職場或是社會來說很重要嗎？」

一名網友在「Mobile01」論壇問道，學歷很重要嗎？他說道「常常有人說學歷不重要，又有人說有嚴重學歷歧視的人最愛說學歷不重要，也有人說學歷和錢一樣不是萬能，但沒有萬萬不能」，他指出，許多說學歷不重要的人大多是高學歷的人。

文章一出，引發網友熱烈討論，有網友搞笑地列出四點表示，「一、看你老爸是誰，二、看你老媽是誰，三、看你老婆／老公是誰，以上夠強的話，什麼學歷都不重要了。」第四點他則表示是看工作，「總不能腦袋不清不楚的然後找個極需用腦袋的工作吧，這時候學歷就是一個最基本的門檻了。」

還有網友認為，剛踏入社會沒有經歷，沒辦法判斷對方的能力，所以「學歷」就變得重要了。「職場升官大家經驗都差不多，這時學歷又很重要，但不是學歷高學校好就好，而是你學的是別人需要的！我們公司就有個總務是清大不知道哪個科系的碩士，薪水跟一般大學畢業生差不多。」

其他網友則紛紛留言表示，「在你什麼都不會的情況下，就很有用！」、「背景重要，學歷的重要性就低了，這很現實但就是如此」、「看情況啦，如果想進大公司上班，那不是重不重要的問題，而是學歷是必要」、「你如果沒東西給人家看，那別人也只能看學歷了不是嗎」、「能力跟態度在面試時候又看不出來，不看學歷不然勒」、「如果是白紙一張，剛出社會沒工作經驗，第一個看得大概就是學歷了」。