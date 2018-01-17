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大學畢業當清潔員！宅神批「浪費4年讀書」 同行反駁了

大學畢業當清潔員！宅神批「浪費4年讀書」 同行反駁了(圖/本報資料照)

友善列印
／綜合報導

台北市環保局公布106年儲備清潔隊員甄試結果，其中以大學畢業者占4成最多。日前宅神朱學恒直批，「如果立定志向當清潔隊員，幹嘛要浪費4年讀大學？」但身為清潔員的民眾則認為，環保局算半公職，起薪4萬元也是在水平之上。

根據北市環保局指出，本次考生皆須參加體能測驗及筆試測驗，有3560位考生應試，最後錄取476人。學歷以大學畢業者最多，佔40.55%；其次為高職畢業者，佔16.18%。

對此，朱學恒昨（16）日在臉書發文表示：「職業無貴賤，但如果立定志向當清潔隊員，幹嘛要浪費4年讀大學？而且制度篩選出來竟然也是大學生居多？從教育系統到就業系統，台灣一定是出了超級大的問題。」

如果以高雄市清潔員來說，前3個月薪資為25K、26K，過了試用期後加獎金則有40K。高雄市環保局清潔員王文勇是國立海洋大學電訊工程系畢業，他接受《東森新聞》採訪時表示：「也不是說浪費4年去念大學，環保局算半公職的，再怎麼講起薪4萬也是在水平之上。」

另一名嘉市清潔員羅富滄表示：「當然我讀書讀了4年也是為我自己，就算我以後不在環保局上班，我也一樣有第二專長，我可以去外面找工作。」嘉義市清潔隊隊長謝英峰也說，大學畢業生基本上都符合勤務要求，甚至表現更好。

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