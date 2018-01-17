直播》「遊戲無極限」2018台北國際電玩展展前記者會

2018年01月17日 11:06 綜合報導

播》「遊戲無極限」2018台北國際電玩展展前記者會

2018台北國際電玩展（TGS）即將於2018年1月25日起至1月29日在台北世貿一館舉辦，第16屆台北電玩展以「遊戲無極限Game Unlimited」為主軸，強調跨平台、跨世代、跨國際的新創精神，同時公布「玩家區」、「商務區」以及同期舉辦的「APGS亞太遊戲高峰會」最新消息，主辦單位預估明年五天活動，將可吸引超過30萬參觀人次以及2,500位國內外買主來台。

本屆「APGS 亞太遊戲高峰會」主題橫跨電子競技、VR/AR、市場趨勢、遊戲開發、營運行銷等五個領域，邀請Mineski、Riot Games、TESL、JFI Games等電競領域專業講師，分享產業最新趨勢與業界動態，另外更首度規劃「玩家場次」，開放有志加入及想深入瞭解遊戲產業的玩家們入場與現場講師交流對答。

首次調整展出時間為4天的「B2C 玩家區」參展陣容也更勝往年，共有27個國家、逾兩百家遊戲業者來台，現場將展出多款未上市遊戲大作讓玩家搶先體驗試玩，也為玩家帶來精彩的舞台活動及最新遊戲情報。

主辦單位今(17)日下午將舉辦展前記者會，包括索尼娛樂、遊戲橘子、台灣萬代南夢宮娛樂、SEGA、Ubisoft等遊戲大廠都將到場造勢宣傳，搶先公布展出遊戲清單、舞台活動以及嘉賓陣容，敬請鎖定中時電子報粉絲團直播。