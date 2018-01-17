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金正恩前女友政治仕途飆升 靠這招掌實權！

2015年底率樂團訪問北京的團長玄松月（圖中央），如今已被提拔為勞動黨中央候補委員。（圖/新華社）

友善列印
／綜合報導

繼上回兩韓高層於板門店（Panmunjom）會談後，北韓前日又派出「牡丹峰樂團」團長玄松月參與會談，商討平昌冬奧（Pyeongchang winter Olympics）相關事宜。玄松月在會議上備受北韓代表團團長禮遇，專家認為她被欽點為代表團領導，掌有實權，而這可能跟她3年前率領牡丹峰樂團前往北京，因為捍衛金正恩的「藝術創作」，回國後贏得金正恩極大的信任有關。

根據南韓《朝鮮日報》報導，兩韓日前在停戰區隸屬北韓的「統一閣」舉行會談時，北韓首席代表權赫峰（音譯）不僅用尊稱稱呼玄松月，而且還畢恭畢敬地詢問她的意見。有消息人士透露，從此次會談的觀察來看，玄松月儼然是北韓的「實權人物」。

報導指出，玄松月是金正日時代的藝術團「普天堡電子樂團」歌手。儘管外界盛傳她是金正恩的初戀情人，但皆未獲證實。此外，玄松月2015年12月曾率領「牡丹峰樂團」赴北京表演，因中方人員要求更改舞台布景上的核彈圖案，被她以「元帥（金正恩）的作品一個點不能少」斷然拒絕。據說玄松月下令全體人員回國後，因為此舉，贏得金正恩極大的信任。

成立於2012年的牡丹峰樂團，是北韓官方最新的全女子樂團，素有「北韓少女時代」之稱，表演曲風除歌頌國家和領袖等傳統內容外，還加入了輕快的輕音樂風格，讓外界耳目一新。在北韓國內，是無人不知的當紅樂團。所有成員都畢業於平壤金元均音樂大學（Pyongyang Kim Won Gyun Conservatory），是繼王在山輕音樂團和普天堡電子樂團之後，第三個被外界關注的樂團。當前北韓第一夫人李雪主（Ri Sol Ju），據傳就曾是該樂團的歌手之一。

金正恩舊愛玄松月與談 成美女牌 2016年5月12日，北韓的牡丹峰樂團成員在平壤柳京鄭周永體育館參加公演。（新華社）
金正恩 北韓領導人金正恩（圖中央）出席牡丹峰樂團演出，妻子李雪主（圖左）傳聞也曾是樂團歌手之一。（圖/新華社）
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